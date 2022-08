Smrtiacu injekciu mu pichli zle, 3 hodiny umieral v ukrutných bolestiach: V USA sa odohrala desivá najdlhšia poprava

V Alabame 29. júla popravili väzňa, ktorého ešte v 90. rokoch odsúdili na trest smrti za vraždu bývalej priateľky. Jeho sestra teraz žiada prešetrenie popravy, o ktorej sa hovorí ako o najdlhšie trvajúcej v USA a pri ktorej muž trpel obrovskými bolesťami.

Joe Nathan James Jr. dostal smrtiacu injekciu vo väznici v Atmore na juhu Alabamy po tom, ako americký najvyšší súd zamietol jeho odvolanie. Lekár ho vyhlásil za mŕtveho o 21.27 hodine miestneho času.

Dcéry chceli, aby namiesto trestu smrti dostal doživotie

Dnes 50-ročný James bol v roku 1994 usvedčený a odsúdený na smrť za zastrelenie Faith Hallovej v meste Birmingham. Jej dcéry, ktoré mali vtedy tri a šesť rokov, sa snažili o zmenu na doživotie, ale guvernérka Alabamy Kay Iveyová v stredu oznámila, že popravu nezastaví.

Podľa obžaloby James krátko chodil s Hallovou. Keď ho potom odmietla, začal ju prenasledovať a obťažovať. Dňa 15. augusta 1994, keď bola na nákupoch, zobral priateľovu zbraň a tromi výstrelmi ju zabil.

Smrtiaca injekcia bola podaná skôr ako tvrdili, James nehybne trpel

Po viac ako dvoch týždňoch od podania smrtiacej injekcie svet obleteli ďalšie správy súvisiace s touto popravou. Sestra popraveného, Yvette Craig, hovorí o trojhodinovom oneskorení, ktoré nastalo kvôli zlyhaniu alabamského oddelenia pre výkon trestu. Najprv síce kompetentní tvrdili, že poprava prebehla podľa plánov, ukázalo sa však, že to tak celkom nebolo.

Verejnosť bola k poprave pripustená o 21:00 hodine a jeden zo zúčastnených povedal, že na začiatku popravy už James nemal otvorené oči a okrem dýchania sa vôbec nehýbal. Po poprave sa ukázalo, že proces podávania smrtiacej injekcie začal dávno pred deviatou.

Hovoria o krutom treste

„Vystaviť väzňa trojhodinovej bolesti a utrpeniu je definíciou krutého trestu. Štáty nemôžu naďalej predstierať, že odporná prax smrtiacich injekcií je humánna,“ vyjadrila sa k prípadu pre The Guardian Maya Foa z organizácie Reprieve US, ktorá bojuje za obete porušenia ľudských práv. Chyba nastala práve pri podávaní smrtiacej injekcie, ktorá neprúdila do tela muža tak, ako by mala.

Sestra popraveného žiada prešetrenie popravy, ktorá dostala prívlastok možnej najdlhšej v histórii USA. The Guardian hovorí o troch hodinách bolesti, ktorú musel James znášať, kým prišiel jeho koniec.