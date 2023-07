Skrytý raj v Chorvátsku, na ktorý sa dá dostať aj za 6 eur: Málo objavené kúzelné miesto si však nemôže dovoliť každý

Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov, pričom viaceré oblasti sú už dobre známe a preskúmané. Napriek tomu sa pri Jadrane nachádza aj jeden málo objavený raj, do ktorého sa priamo nedostanete lietadlom ani autom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kolíska rybolovu, tradícia v pretekoch lodí a početná skupina migrantov do Spojených štátov amerických. Chorvátska Komiža môže však po detailnom prehľade ponúknuť ešte omnoho viac, než by kto na Chorvátsko čakal.

Mestečko, ktoré má len niečo cez 1 600 obyvateľov, sa pýši veľkou plošnou rozlohou, do ktorej spadajú aj početné osady v blízkom okolí. Nachádza sa na úpätí hory Hum, ktorá sa rozprestiera vo výške takmer 600 metrov. Ako sa však na málo objavený raj dostať?

Komiža sa opatrne otvára turizmu

V tomto prípade neplatí, že finančné možnosti dokážu všetko zľahčiť. Ak sa totiž chcete dostať do romantického rybárskeho mestečka Komiža, musíte sa dopraviť na ostrov Vis, ktorý je od Splitu vzdialený približne 2 hodiny trajektom. A aby toho nebolo málo, následne prejsť na samý západný cíp ostrova, kde Komiža zatiaľ len opatrne otvára veľké dvere turizmu.

Mesto má históriu v rybolove, pretekoch na lodiach, vinárstve i spracovaní rýb, pričom postupne sa zvyšuje aj príjem z turizmu. Komiža má od ostatných letovísk v Chorvátsku niekoľko obrovských výhod, a síce, že ešte nie je ani zďaleka preplnená turistami, ponúka krásne okolité prostredie v prírode a turista sa tam môže cítiť ako v kúsku svojho vlastného raja.

Dnes ju však vyhľadáva množstvo ľudí, ktorí majú v záľube aj pobyt na lodi, či potápanie. Práve záliv, v ktorom sa Komiža nachádza, predstavuje skvelé podmienky pre kotvenie lodí i niektoré vodné športy.

Nie je ani zďaleka najlacnejší

Keďže ostrov je dostupný len trajektom, respektíve iným typom lode, na niečom sa to musí odzrkadliť. Komiža aj ostrov Vis totiž rozhodne nepatria medzi tie lacnejšie dovolenkové destinácie v Chorvátsku. Priemerná cena za ubytovanie na 1 noc pre dve osoby činí v Komiži a blízkom okolí ostrova Vis 144 eur, píše portál Budgetyourtrip.

Cez webstránky ponúkajúce ubytovanie však dokážete nájsť ubytovanie od 100 eur na noc až po vilu, za ktorú necháte pokojne aj 300 eur za noc. Najlacnejšie nemusí byť ani stravovanie, no aj to záleží na precíznom výbere. V lepších reštauráciách stojí hlavný chod aj viac ako 30 eur.

Ako sa tam dostať

Komiža a ostrov Vis sú dostupné primárne loďou, keďže na ostrove sa nenachádza cestné spojenie s pevninou, ani letisko, ktoré by prepravilo dovolenkárov do vysnívanej destinácie. Na ostrov sa môžete dopraviť trajektom zo Splitu, ktorý premáva vo viacerých alternatívach a môžete naň ísť aj autom, no väčšinou sa ešte prestupuje na Hvare, čo cestu predĺži minimálne o hodinu (cesta trvá od 3 do 5 hodín v závislosti od miesta prestupu). Cena sa v tomto prípade hýbe od 6 do 22 eur, píše Rome2rio.

Inou možnosťou, tou bez auta, je prílet do Splitu a následný presun rýchlym motorovým člnom, ktorý vás na Vis dostane aj za 90 minút, no táto nadštandardná služba stojí cez 280 eur na osobu. Ak vás teda omrzeli klasické letoviská, no stále nedáte dopustiť na Chorvátsko, potom môže byť práve Komiža vaším dovolenkovým rajom.