Cez víkend nás čaká jedinečné vesmírne divadlo. Na oblohe sa za seba zoradí až päť planét

Fanúšikovia vesmíru toho zrejme v sobotu veľa nenaspia. Na oblohe sa totiž odohrá jedinečné vesmírne divadlo, takzvaný „festival planét“, kedy sa na obzore za seba zoradia Merkúr, Urán, Jupiter, Neptún a Saturn, píšu TVNoviny a Forbes.

Tento unikátny jav budeme môcť navyše sledovať voľným okom, čo mu taktiež pridáva na atraktivite. Všetko to začne Saturn, ktorý sa na oblohe objaví približne 30 minút po polnoci. O 1.15 ho bude nasledovať Neptún, o 2.30 sa pridá Jupiter, o tretej Urán a o 3.30 sa ukáže Merkúr. Planéty budú zoradené v perfektnej línii.

Rise and shine, early birds! 🐦🌅 On June 17, the pre-dawn sky will feature a rare alignment of 5️⃣ planets – Saturn, Jupiter, Mercury, Uranus, and Neptune. 🪐✨ Follow our detailed guide to make the most of this celestial show:https://t.co/YMJQi10pdU pic.twitter.com/w94ItTkiZq

— Star Walk (@StarWalk) June 15, 2023