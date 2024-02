Na Zem sa rúti nefunkčný satelit, do atmosféry má vstúpiť už o pár dní: Nikto presne nevie, kam dopadne

Družicu na diaľkové snímanie European Remote Sensing 2 (ERS-2) vypustili na obežnú dráhu Zeme v apríli roku 1995. Hoci pôvodne mala na svoje účely slúžiť iba tri roky, nakoniec počas 16 rokov monitorovala pevninu, oceány, ľadovce a aj rýchlosť a smer vetra či prírodné katastrofy. Ako informuje iMeteo, dnes už nefunkčný satelit by mal počas februára vstúpiť do zemskej atmosféry, a keďže nie je možné jeho riadenie, nikomu nie je známe, kam dopadne.

Nikto nevie, kam zamieri

ERS-2 je nečinná od 5. septembra 2011. Následne sa výška, v ktorej sa družica nachádzala, zmenila z asi 785 kilometrov na 573 kilometrov. To malo minimalizovať riziko kolízie s inými telesami vo vesmíre.

Aktuálne by mala družica vesmír úplne opustiť a už o pár dní vstúpiť do zemskej atmosféry. Podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) by sa tak malo stať 19. februára, odchýlka môže byť 2,8 dňa. Čas vstupu je v prípade nefunkčných satelitov bez paliva čiastočne závislý od slnečnej aktivity.

Vedci ESA tvrdia, že keďže voda pokrýva asi 70 percent povrchu planéty, je vysoká pravdepodobnosť, že satelit do atmosféry vstúpi práve nad oceánom. Vo výške asi 80 kilometrov nad Zemou by sa mal rozpadnúť a následne zhorieť v atmosfére. Jeho kúsky však môžu spadnúť na Zem.

Je však nepravdepodobné, že by niektorý z odpadkov niekoho zranil. Podľa agentúry je toto riziko menšie ako 1 zo 100 miliárd.