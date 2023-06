Je to tu, Slovensko čakajú prvé skutočné horúčavy. Na týchto miestach bude v najbližších dňoch poriadne teplo

Hoci už niekoľko dní zažívame na Slovensku príjemné letné počasie, skutočné horúčavy, kedy teplota stúpne nad 30 stupňov Celzia, sme tento rok ešte nemali. Jedinou výnimkou je obec Ožďany pri Rimavskej Sobote, kde meteorológovia namerali +30,1 °C. To sa však čoskoro zmení a v najbližších dňoch bude poriadne horúco, informuje portál iMeteo.

Horúčavy začnú v pondelok

Teploty by totiž mali prekročiť 30-stupňovú hranicu, a to na veľkej časti nášho územia. Pôjde o takzvanú plošnú vlnu horúčav. „Masa teplého vzduchu sa počas víkendu nasunie nad Francúzsko a Nemecko a odtiaľ bude smerovať k východu nad Česko, Rakúsko a nad naše územie,“ píše iMeteo.

Sobota bude ešte pomerne chladná, s maximálnou teplotou do 27 stupňov, no v nedeľu už budú teploty atakovať tridsiatku. Skutočné horúčavy však začnú v pondelok. „Maximálne teploty by sa v pondelok mali na Slovensku dostať už na +24 až +29 °C, no na západnom a južnom Slovensku pôjdu teploty ešte vyššie, a to až na +28 až +33 °C,“ hovoria meteorológovia.

Ešte teplejšie by malo byť v utorok a tridsiatky budú tentoraz skutočne plošné. Mimoriadne horúco však bude, už tradične, na juhu územia, kde by mohli teploty dosiahnuť extrémne horúcich +35 °C. Studený front by mal následne doraziť vo štvrtok a prinesie intenzívne búrky.