Oblohu rozžiarila zvláštna špirála, pripomínala vchod do inej galaxie. Jej výskyt má však jednoduché vysvetlenie

Počas minulého týždňa sa na oblohe nad Antarktídou objavila ohromujúca špirála tvorená jasným bielym svetlom. V tom istom čase sa na nočnej oblohe objavila aj polárna žiara, avšak nezvyčajný jav, ktorý pôsobil až nadprirodzene, získal všetku pozornosť.

Ako informoval portál Live Science, nejde o žiadne nadpozemské znamenie. Tento úkaz vznikol pri štartovaní rakiet spoločnosti SpaceX, ktoré na nízku obežnú dráhu Zeme vynášajú satelity.

Špirála, ktorá svojím spôsobom pripomína vchod do inej galaxie či sveta, je v skutočnosti osvetleným oblakom zamrznutého paliva, ktoré do atmosféry vypúšťajú rakety. Astronómovia tento jav pomenovali „špirála SpaceX“.

A NEW SPACEX SPIRAL 🌀

Update: SpaceX is to blame

Begtoft witnessed a „SpaceX spiral.“ About an hour earlier (Sunday, March 4th at March 4th at 22:05 UT), SpaceX launched a Falcon 9 rocket from California’s Vandenberg Space Force Base

It carried 53 small satellites to… https://t.co/nAejlMltaX pic.twitter.com/XpxfLvI5aG

— TeX (@Tex369X) March 6, 2024