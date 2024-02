Cestovateľský festival Cestou necestou je späť: V marci príde do Bratislavy so skutočne nabitým programom

Najväčší cestovateľský festival ponúkne účastníkom neuveriteľné zážitky a príbehy dobrodružných cestovateľov a možnosť objavovať kúzlo sveta prostredníctvom ich objektívov a rozprávania.

Festival ako obvykle ponúka širokú škálu piatich desiatok zaujímavých prednášok a príbehov z rôznych kútov sveta. Nabitý program s rôznorodými a fascinujúcimi prezentáciami čaká na všetkých fanúšikov cestovania a dobrodružstva.

Hlavný organizátor Michal Knitl si pre vás pripravil to najkrajšie z amerických Rockies, nádherné túry v Peru a náročný Great Divide Trail a okolité hory. Na horách ostaneme aj s Ľubošom Pribilom – prejdeme 2672 km po Via Alpina z Terstu do Monaka. Marek Olczak predstaví svoj výstup na Khan Tengri v Kirgizsku.

Mnohí ľudia majú cestovanie spojené s hľadaním niečoho hlbšieho a ovplyvňuje ich život. Martina Branišová hľadala silu v nepálskom Manaslu, no našla ju v sebe. Gabriela Radimáková v prednáške „Ako sa (NE)pripraviť na Camino“ zdieľa svoje zážitky z cesty do Santiaga. Zuzka Sroková sa podelí o svoj príbeh cesty po svete, ktorý zahŕňa prácu cez internet, housesitting a skúsenosti s digitálnym nomádstvom. Slovenka s indickými koreňmi a dvomi snežnými psami, ktorá nemieni premárniť ani len jednu stotinu zo svojho života – to je Zuzana Slabá. Ivana Lompartová sa podelí o svoj život v Arktíde.

Na Cestou necestou môžete opäť spoznať rôzne najdivokejšie spôsoby cestovania a dopravné prostriedky. Viete, čo je packrafting? Martin Fševed Žilka v tom má jasno: packrafting je sloboda. Janka a Roman Hromníkovci milujú offroadové autá. Teraz však presadli na motorky Himalayan a vydali sa na nich po indických Himalájach. Dominika Martincová predstaví svoje zážitky z trojročnej expedície cez strednú Ameriku na koňoch. Obľúbený Michal Tlelka nás zavedie naprieč nepoznanou Saudskou Arábiou na bicykli a s Veronikou Jiříčkovou prejdeme 1000 kilometrov po Islande na kolobežke. Antonín Voldřich prestopuje do Indonézie. Matej Peluha nám predstaví Mauritániu a cestu najdlhším nákladným vlakom cez púšť.

Matejova druhá prednáška nebude o nič menej dobrodružnejšia. Zavedie nás do Iraku na najkrvavejší sviatok Ashura. S Petrom Gregorom znovuobjavíme roky nedostupné územia v Afganistane. Po odsune frontu na Ukrajine je potrebné obnovovať domy. Keďže muži bojujú, dobrovoľníci zo Slovenska sú srdečne vítaní. O živote v krajine napadnutej susedným agresorom vám porozpráva Matúš Budinský.

Slávek Král prináša cestovateľský stand-up, počas ktorého nám predstaví, ako cestovať so psom po svete. V druhej prednáške prezradí, ako vyzeral jeho japonský svadobný trail s novopečenou manželkou, ktorá mala dovtedy iba malé cestovateľské skúsenosti. Prezentujúci nám dokazujú, že cestovať sa dá, aj keď vám do života vstúpi potomstvo. Jana a Milan Lahučkí sa podelia o svoje skúsenosti z cesty po Škandinávii s malým dieťaťom. Dana a Jozef Arvay nám zase priblížia ich dobrodružnú cestu offroad autom s dvomi deťmi cez viacero krajín, vrátane Turecka, Iraku, Iránu, Arménska a Gruzínska.

Život medzi domácimi si zažili cestovatelia Petra Kováč na Kube a Radovan Hanko v Kolumbii, kde nazrel do Amazonského pralesa, zúčastnil sa so šamankou na ceremónii s ayahuascou a lovil arapaimu, najväčšiu sladkovodnú rybu. Martin Půlpán nás pozve na Hodvábnu cestu, po stopách dávnych karaván z Turecka do Číny, kde sa vám pred očami budú meniť scenérie, kultúra a rozmanití ľudia so svojimi príbehmi. Fotoexkurzie a fotenie divokej prírody na Aljaške môže absolvovať aj amatér. Ako na to, ukáže Matej Puček.

Africké dobrodružstvo na festivale zastupuje aj ďalší cestovateľ – Peter Dvorák. Prevedie nás púšťou aj koralovými plážami v Namíbii a Mozambiku. Andrea Škvareninová nás zoznámi s ostrovom La Réunion a jeho kultúrnymi pokladmi. Medzi najvzdialenejšie destinácie bude patriť tichomorská Samoa, kam nás vezme Milada Konečná. Naprieč menej známou Austráliou, konkrétne regiónom Kimberley, to mal namierené Ján Turčin. Odvážna Lívia Firáková na mesačnej ceste po Thajsku spojila vášeň pre horolezectvo a dobrodružstvo.

Na svoje si prídu aj milovníci blízkej prírody. Martina Marušincová nás zavedie na cesty po Južnej Morave. Predseda spolku Prales deťom Tomáš Šmátrala nám predstaví slovenskú divokú prírodu a projekt na jej monitorovanie a ochranu Oko Medveďa. Aj vy sa môžete zapojiť ako dobrovoľníci.

S poistením to ide cestou aj necestou. Vladimír Cvik z Netfinancie.sk prináša nevšedné príklady z praxe cestovného poistenia a dozviete sa užitočné rady pred cestou. Okrem toho na divákov čaká množstvo zaujímavých diskusií s cestovateľmi a bohatý sprievodný program.

Festival Cestou necestou už tradične oslavuje dobrodružstvo, rozmanitosť a objavovanie. Divákom a cestovateľom ponúka srdečné stretnutia, zaujímavé príbehy, pútavé fotografie, neskutočné zážitky a hlavne veľkú dávku inšpirácie. Nesmiete pri tom chýbať!

Viac informácií nájdete na Facebooku alebo na webe cestounecestou.sk.