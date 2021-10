Česko sprísňuje podmienky pri vstupe do krajiny pre nezaočkovaných Slovákov. Karanténa bude povinná

Od pondelka 4. októbra bude návrat zo Slovenska a Luxemburska do Česka zložitejší. Obe krajiny sa na českom cestovateľskom semafore premiestnia z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie.

Rozhodlo o tom české ministerstvo zdravotníctva. V piatok o tom informoval portál televízie Nova TN.cz. Naopak Malta alebo portugalské Azorské ostrovy sa presunú medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy. Do oranžovej kategórie so stredným rizikom nákazy bolo zaradené Maďarsko a Lichtenštajnsko. Tmavočervená kategória veľmi vysokého rizika nákazy sa rozrastie o Estónsko.

Slovensko je červené

Semafor nariaďuje, že ešte pred návratom do Česka z krajín s vysokým rizikom nákazy, teda z červenej kategórie, musia ľudia vyplniť príjazdový formulár a zároveň pred návratom absolvovať antigénový alebo PCR test, ak pri návrate použijú hromadnú dopravu.

Pre tieto osoby platí aj povinnosť absolvovať po návrate do Česka PCR test, a to najskôr na piaty deň a najneskôr na 14. deň po vstupe na územie ČR. Dovtedy je nutné zostať v samoizolácii. V prípade cesty z “červených” krajín do ČR individuálnou prepravou nie je potrebné podstúpiť test pred začatím cesty, ale cestujúci musia pri vstupe na územie ČR podstúpiť PCR test – najskôr na piaty deň a najneskôr na 14 deň. Na výsledok musia čakať v samoizolácii.

Pre očkovaných žiadne obmedzenia neplatia

Podmienky testovania a samoizolácie pri návrate sa netýkajú ľudí, ktorí sú aspoň 14 dní po úplnom zaočkovaní alebo ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19. Zostáva im len povinnosť vyplniť príjazdový formulár, píše TN.cz.

Do červenej kategórie budú patriť Bulharsko, Belgicko, Írsko, Chorvátsko, Cyprus, Nórsko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Švajčiarsko. Pre návrat z krajín z tmavočervenej kategórie platia rovnaké pravidla ako pri návrate z červenej kategórie.