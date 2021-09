3. vlna silnie, môže byť ešte horšia ako druhá. Záujem o očkovanie rastie, týmto okresom hrozí čierna farba

V stredu odhalili PCR testy na Slovensku ďalších 1 427 nakazených, celkovo ich laboratóriá vyhodnotili 11 174. Na Slovensku sa za uplynulý deň vykonalo 15 547 antigénových testov, z ktorých pribudlo 225 pozitívnych prípadov. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia celkovo 77 percent, v prípade PCR testov to bolo 76 percent, ako uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR.

O aktuálnej epidemickej situácii dnes informoval šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík aj pediatrička Elena Prokopová. Čo sa týka Bratislavy, ostáva v oranžovej farbe kvôli okolitým okresom a zhoršenej celoslovenskej situácii s koronavírusom.

Pozitívnou správou je, že Stará Ľubovňa alebo Skalica alebo Senica už ďalej nerastú, na východe je však situácia vážna, ide napríklad o Svidník, Čadcu, Kysucké Nové Mesto. Hrozí, že tu prejdú až do čiernej farby COVID automatu. Až 13 okresov bude v bordovom stupni. Za minulý týždeň bolo priemerne 1200 denných prípadov, nárast je nižší ako v uplynulých týždňoch. Do nemocníc prišlo asi 400 nových pacientov.

Čo sa týka výjazdov záchraniek, ide o podobné počty ako pred týždňom, je ich približne 300 za týždeň. Výrazne rástli Košice a Žilina a Prešov. V týchto mestách sú aj nemocnice najviac vyťažené. Takmer polovica pacientov je hospitalizovaná v košickom alebo prešovskom kraji.

Záujem o očkovanie rastie. Za uplynulý týždeň sa zaočkovalo cca 16-tisíc osôb, týždeň predtým to bolo 12-tisíc osôb. Očkovať by sa mali viac ľudia v rizikovom veku, stále ich nie je dostatok. Bratislava dosiahla 75% zaočkovanosť nad 50 rokov. V nemocniciach je najviac neočkovaných pacientov, pokiaľ sú tam očkovaní, ide najmä o chronicky chorých pacientov.

3. vlna môže byť ešte horšia

Doktorka Prokopová informovala, že 3. vlna bude zrejme horšia ako tá druhá. Čo sa počtu prípadov aj úmrtí týka. “Celá táto vlna bude stáť na lekároch a nemocniciach či ambulanciách,” uviedla. Všetkých zdravotníkov aj lekárov poprosila o pomoc. Snažiť sa ale budú o zachovanie fungovania celej zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka nastavenia v ambulanciách, sú všetky otvorené, pracujú len v inom režime. Ideálne je vždy uprednostniť telefonický kontakt, kde sa dozvedia všetky potrebné informácie.

V niektorých ambulanciách napríklad chorých a príznakových volajú až na koniec dňa. Respiračné ochorenia idú na konci ordinačných hodín a až na koniec pozitívni pacienti. Ambulancie sa vždy dezinfikujú a následne sú pripravené na ďalší deň, kedy od rána sa prijímajú napríklad bábätká, chronickí pacienti, odbery a tí, čo idú napríklad na očkovanie.

Deti nebudú musieť v triede rúška

Konzílium sa dnes dohodlo, že sa uskutočnia zmeny v opatreniach. Schválilo to Ministerstvo zdravotníctva. V momente ako ÚVZ vydá zmenu vyhlášky, zruší sa povinnosť nosiť rúška u detí v triedach. Nová vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť budúci týždeň. Týka sa to len základných škôl a len, pokiaľ budú deti v triedach. Akonáhle pôjdu z tried do spoločných priestorov, musia mať nasadené rúška.

Rovnako sa predpokladá, že v najbližších dňoch sa spustí očkovanie 3. dávkou vakcíny. V prvom rade bude pre rizikových pacientov, seniorov a zdravotníkov. Pri rizikových pacientoch bude potrebné aj odporučenie od lekára, následne budú môcť prísť do akéhokoľvek očkovacieho centra. Prihlásiť sa budú môcť aj cez NCZI. Odporúčací dokument od špecialistu si už môžu títo pacienti zaobstarať, aby ho mali v predstihu ešte pred spustením.

Rozdelenie okresov od pondelka

V stupni ostražitosť budú okresy (oranžová farba):

okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Malacky, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Šaľa, okres Senec, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen

V I. stupni ohrozenia (červená farba):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,

V II. stupni ohrozenia (bordová farba):

okres Bardejov, okres Čadca, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Námestovo, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník;

Koronavírus bol v 38. týždni prítomný vo všetkých vzorkách odpadových vôd

Nový koronavírus bol aj v 38. týždni prítomný vo všetkých odobratých vzorkách odpadových vôd. Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na vysoký nárast vo viacerých krajoch. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje od 37. týždňa na vysoký nárast vo viacerých krajoch. “V Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji zostávajú napriek miernemu poklesu počas 38. týždňa výsledky vírusovej nálože vysoké,” spresnil hlavný hygienik Ján Mikas. Dodal, že analýza prítomnosti nového koronavírusu v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.

“Prítomnosť RNA vírusu sme zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 38. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú,” doplnil. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd odobrali do 27. septembra celkovo 205 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 184 vzoriek, teda 89,76 percenta.

Monitoring odpadových vôd je podľa ÚVZ SR užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. “Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť tam potrebné protiepidemické opatrenia,” dodal Mikas.

Žiaci nie sú až takou rizikovou skupinou

V školách je 96,2 percenta žiakov, pričom zvyšných 3,8 percenta sa vzdeláva dištančne. Z toho je 2,9 percenta na online dištančnom vzdelávaní a necelé jedno percento na offline dištančnom vzdelávaní. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová.

V prípade zamestnancov škôl má ochorenie COVID-19 zhruba 0,5 percenta. Pozitívne testovaných žiakov je 0,2 percenta. Z týchto výsledkov podľa Síthovej vyplýva, že žiaci nie sú až takou rizikovou skupinou.

Uplynulý týždeň bolo vykonaných 225 697 antigénových samotestov, pričom pozitivita dosiahla 0,26 percenta. V súčasnosti sa do škôl rozdistribuovalo 4,5 milióna samotestov, na okresných úradoch je ďalších milión nových samotestov, priblížila Síthová. Doplnila, že budú dávané rodičom dovtedy, kým o ne bude záujem. Školy sú podľa Síthovej otvorené naprieč všetkými okresmi, pretože nie všetci žiaci majú prístup k dištančnej forme vzdelávania.