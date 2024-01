Čaká nás veľká novinka: Eurobankovky by mali prejsť zmenou dizajnu, súčasné ilustrácie by mali nahradiť tieto motívy

Budúcnosť spoločnej meny mnohých európskych štátov mali v rukách ľudia, ktorí v online prieskume rozhodli o tom, že by eurobankovky mali prejsť dizajnovou zmenou. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Rieky a vtáky

Ako z dostupných informácií vyplýva, realizované boli dva prieskumy, ktorých sa zúčastnilo 24-tisíc, respektíve 365-tisíc ľudí. Respondenti ako vhodné motívy určili známe toky európskych riek, symbolizujúce vzájomné prepojenie jednotlivých štátov, a tiež vtáky, ktoré majú symbolizovať slobodu, odolnosť a inšpiráciu. „Motívy vtákov a riek sa napokon spojili do jednej témy, a tak sa bude vyberať z dvoch alternatív: Európska kultúra a Rieky a vtáky,“ píšu HN.

„Veľmi nás teší vysoká účasť v našom online prieskume. Obe témy majú spoločnú myšlienku, a to spájanie Európy, ktoré zodpovedá nášmu cieľu, aby sa s novými bankovkami dokázali lepšie stotožniť ľudia všetkých vekových a spoločenských skupín,“ vyjadrila sa guvernérka centrálnej banky Christine Lagardová.

Podľa všetkého nás však táto zmena nezasiahne tak skoro, nakoľko iba zloženie poradnej komisie by malo byť zrealizované do konca tohto roka. Rozhodnutie o konečnom návrhu prijme Európska centrálna banka na základe vyjadrenia od ľudí zo všetkých kútov eurozóny až v roku 2026. Pochopiteľne, zmena sa bude realizovať so zreteľom na viacero faktorov, ako sú ekológia či bezpečnosť. Návrh sa však stretol aj s kritikou, najmä v súvislosti s infláciou.