Čaká nás revízia eurofondov: Migaľ ubezpečuje, že regióny o peniaze neprídu. Toto odkazuje samosprávam

Ilustračná foto: Unsplash / SITA/MIRRI SR

Michaela Olexová
TASR
Nastavenie eurofondov čaká počas jesene revízia, ktorú od členských štátov povinne požaduje Európska komisia (EK).

Pre Slovensko by sa však nič zásadné zmeniť nemalo a regióny neprídu ani o 200 miliónov eur, ktorých čerpanie bolo pred časom pozastavené.

V nedeľňajšej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 to uviedol šéf ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ (nezávislý). Avizoval, že na Slovensku by mala byť revízia uzavretá do konca októbra a následne do konca decembra by mohla byť schválená Bruselom.

„Pre nás sa asi ale veľa vecí meniť nebude, pretože my už dnes ponúkame možnosti čerpať peniaze na účel, ktorý vyžaduje Európska únia. Jedine tam možno pribudne dostupné bývanie alebo dvojité využívanie a započítavanie prostriedkov do dočerpania eurofondov,“ priblížil minister s tým, že pre MIRRI je dôležitý osud zablokovaných 200 miliónov eur.

Samosprávy si musia robiť svoju domácu úlohu

Samosprávy si však podľa Migaľa tiež musia robiť svoju domácu úlohu a pripravovať projekty, ktoré chcú realizovať vo svojich mestách alebo obciach. Následná kontrola a schvaľovanie na ministerstve idú podľa neho už rýchlo.

„Za ten čas, odkedy vznikol celý ten humbug, sme prijali žiadosti o projekty vo výške 185 miliónov eur. Čiže my sme žiadne peniaze regiónom nezobrali, tie peniaze tam sú a budú tam aj po tej revízii,“ zdôraznil.

Ilustračné foto: Unsplash (bruno-neurath-wilson/jakub zerdzicki)

Veľkým problémom podľa ministra je, že malé obce nevedia získať eurofondy, pretože nemajú peniaze na vypracovanie projektu či spolufinancovanie.

„Chystáme riešenie, aby sme dostali peniaze z eurofondov do každého kúta Slovenska,“ konštatoval. Vláda chce podľa neho tiež riešiť neúmernú dĺžku kontrol na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Verím, že sa nám to podarí, že nájdeme ten spôsob a v takom prípade by sme dokázali opäť napomôcť tomu zrýchleniu čerpania eurofondov,“ doplnil.

Ľudí presvedčí o dôvere len naša práca

Migaľ sa v diskusii dotkol aj svojej politickej budúcnosti. V tejto chvíli je podľa neho dôležitá práca a dobré výsledky na MIRRI. „To je jediná cesta, pretože po tom všetkom, za čo sme boli dooznačovaní, ako sme boli dourážaní, tak ja verím tomu, že ľudia sa na nás pozerajú do istej miery s nedôverou. Jediné, ako dokážeme ľudí presvedčiť o tom, aby nám dôverovali, je naša práca,“ vyhlásil s tým, že ak sa to podarí, môžu sa v budúcnosti s ďalšími kolegami snažiť uchádzať o hlasy ľudí.

Konkrétnych možností je podľa neho veľa a do volieb sú ešte dva roky. Otvorený je aj spolupráci s ďalšími nespokojnými politikmi, či už z jeho bývalej strany Hlas-SD, alebo aj iných strán.

Dotiahnuť do konca chce Migaľ aj dávnejšie avizovanú žalobu na ochranu osobnosti voči Hlasu-SD a jeho predstaviteľom za to, čo o ňom a jeho spolupracovníkoch v minulosti verejne vyhlasovali. „Ja som bol tri mesiace mimo nejakej riadnej prevádzky, čiže preto to išlo nejako bokom, ale je to nachystané. V krátkom čase uzavrieme aj túto kapitolu,“ doplnil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zdražie PZP, úrazové aj iné poistenia: Pozrite na tie sumy, od nového roka si priplatíme,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac