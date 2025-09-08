Bratislavu ohrozuje nevybuchnutá bomba: Časť centra čaká evakuácia, tieto ulice musia byť pripravené

Časť centra Bratislavy čaká v utorok (9. 9.) ráno od 06:00 evakuácia pre nález nevybuchnutej munície pri výkopových prácach. Evakuované budú priľahlé budovy v perimetri ulíc Mlynské Nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. Informuje o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Čo sa stalo?
Pri výkopových prácach našli v Bratislave nevybuchnutú muníciu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Ako sme vás informovali, má ísť o 500-librovú leteckú bombu, ktorá váži 226 kilogramov, je dlhá jeden meter a 60 centimetrov, typ bomby má byť ANM64.Na mieste zasahujú hasiči. Aktuálne má dochádzať k rozhodovaniu, či bude bomba rozobratá alebo prenesená vcelku a odpálená na inom mieste.
