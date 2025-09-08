Výkopové práce skončili ohromným nálezom: V Bratislave našli nevybuchnutú muníciu, ktorá váži 226 kilogramov

Aktuálna správa
Monika Šuchová
Má ísť o 500-librovú leteckú bombu.

Pri výkopových prácach našli v Bratislave nevybuchnutú muníciu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Evakuáciu osôb z okolia miesta zatiaľ nepotvrdili.

Podľa TV JOJ ide o 500-librovú leteckú bombu, ktorá váži 226 kilogramov, je dlhá jeden meter a 60 centimetrov, typ bomby má byť ANM64.

Na mieste zasahujú hasiči. Aktuálne má dochádzať k rozhodovaniu, či bude bomba rozobratá alebo prenesená vcelku a odpálená na inom mieste.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Protesty v Srbsku pokračujú: Demonštranti vinia políciu z brutality, jedna zo zadržaných študentiek mala byť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac