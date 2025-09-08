Výkopové práce skončili ohromným nálezom: V Bratislave našli nevybuchnutú muníciu, ktorá váži 226 kilogramov

Pri výkopových prácach našli v Bratislave nevybuchnutú muníciu. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Evakuáciu osôb z okolia miesta zatiaľ nepotvrdili.
Podľa TV JOJ ide o 500-librovú leteckú bombu, ktorá váži 226 kilogramov, je dlhá jeden meter a 60 centimetrov, typ bomby má byť ANM64.
Na mieste zasahujú hasiči. Aktuálne má dochádzať k rozhodovaniu, či bude bomba rozobratá alebo prenesená vcelku a odpálená na inom mieste.
