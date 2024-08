Boxerka vyvolala vlnu pobúrenia: Zápas vyhrala za 46 sekúnd, Taraba šíri hoax, že je to muž s nalakovanými nechtami

Tohtoročné olympijské hry sú plné prekvapivých momentov, niektoré sú príjemnejšie, iné menej. Jedným z nich bol zápach dvoch boxeriek, Imane Khelif z Alžírska a Talianky Angely Carini. Zápas skončil expresne rýchlo, Carini totiž po 46 sekundách odišla z ringu. Ľudia ostali rozzúrení, veria totiž, že Khelif je v skutočnosti muž. Skutočnosť je ale iná.

Včera obletela médiá správa o trpkej prehre talianskej boxerky Angely Carini. Ako informuje Mail Online, z ringu odišla po 46 sekundách a víťazkou sa automaticky stala alžírska boxerka Imane Khelif. Internetom sa rýchlo začali šíriť informácie o tom, že Imane je v skutočnosti (transgender) muž a na olympiáde vlastne ani nemá čo robiť. Pravda je ale iná.

Imane sa totiž narodila ako žena, no pravdepodobne (túto informáciu zatiaľ nepotvrdila ani nevyvrátila) trpí DSD – Differences in sex development, teda ochorením (DSD zastrešuje približne 40 rôznych ochorení ovplyvňujúcich sexuálny vývin človeka), ktoré môže spôsobiť, že osoba je síce ženou, no môže mať mužské chromozómy či anatomické črty, ako aj zvýšenú hladinu testosterónu.

V niektorých prípadoch môže mať osoba ženské genitálie, no chromozóm XY, teda mužský, v iných prípadoch je to naopak. V iných prípadoch môže mať osoba črty oboch pohlaví. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje len 0,05 až 1 percento populácie.

Khelif už v minulosti čelila problémom a dokonca bola zo súťaží diskvalifikovaná, lebo neprešla biologickými testami. Medzinárodný olympijský výbor ale podľa Mail Online aj naďalej stojí za svojím rozhodnutím, že alžírska boxerka má právo súťažiť so ženami. Napriek tomu, že to mnohí považujú za nefér, podľa komisie je správanie voči 25-ročnej Imane nespravodlivé, neetické a diskriminujúce. Dodáva, že každý má právo venovať sa športu bez diskriminácie.

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024 pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024