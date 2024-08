Atléta so slovenskými koreňmi prirovnávajú ku Clarkovi Kentovi: Cez noc sa stal internetovou senzáciou

Olympijské hry v Paríži sledujú davy ľudí po celom svete. Mnohých zaujali nielen športové výkony, ale aj osobnosti atlétov. Medzi športovcov, ktorí sa stali senzáciou, sa zaradil aj mladý Američan so slovenskými koreňmi Stephen Nedoroscik.

Ako informuje Bored Panda, ľudí na tohtoročnej olympiáde zaujal americký športovec so slovenskými koreňmi (jeho prarodičia pochádzali zo Slovenska) Stephen Nedoroscik. Ľudia ho dokonca prirovnávajú ku Clarkovi Kentovi. Navonok pôsobí nenápadne, nosí okuliare a kráti si čas Rubikovou kockou (dokáže ju usporiadať za menej ako 10 sekúnd). Keď si však zložil okuliare a ľudia uvideli jeho svalnaté telo a jeho gymnastický výkon, ostali ohúrení. Nedoroscik sa napokon postaral o vôbec prvú bronzovú medailu pre americký mužský gymnastický tím po 16 rokoch.

Obsessed with this guy on the US men’s gymnastics team who’s only job is pommel horse, so he just sits there until he’s activated like a sleeper agent, whips off his glasses like Clark Kent and does a pommel horse routine that helps deliver the team its first medal in 16 years. pic.twitter.com/0D1ZqJjFa1

— Megan 📚 (@MegWritesBooks) July 29, 2024