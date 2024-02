Boris Kollár prezradil šialené pikantnosti: O panictvo prišiel v 14 rokoch, v prvom rade sa snaží uspokojiť ženu

Boris Kollár sa objavil v šou SNAMI a svojimi vyjadreniami opäť zaujal internet. Moderátorskej dvojici v zložení Oski Barami a Svetozár Nehéz sa rozrozprával o svojom súkromí a odpovedal aj na otázky zo svojho sexuálneho života. A podľa komentárov od fanúšikov je zrejmé, že úprimnosť bývalého predsedu NR SR ocenili.

Jednou z otázok, ktorú Kollár dostal, bolo, či sa mu už niekedy stalo, či s ním bola žena len pre jeho majetok. Jeho odpoveď bola jednoznačná — tak určite áno, zahlásil. Dodal, že keď mu ide iba o jej mladosť a sex, tak sa nad tým hlbšie nezamýšľa.

Najdlhší celibát mal prvých 14 rokov

Reč prišla aj na jeho bodycount. Priznal, že nechápe, čo to dnešná mládež rieši s týmito počtami, že on si nepočíta, s koľkými ženami spal.

„Niekomu život prinesie jednu ženu a je s ňou taký spokojný, že pri nej ostane a je úplne v poriadku, netreba sa mu vysmievať, že má bodycount jeden. A niekto chce mať každý deň inú ženu a aj to je v poriadku,“ povedal.

Nasledovala otázka týkajúca sa toho, aký mal najdlhší celibát. Na to v podstate povedal, že prvý sex mal v 14 rokoch, zatiaľ čo jeho partnerka mala v tom čase 17 rokov. No dodal, že potom to raz boli aj dva-tri týždne, čo vydržal bez sexu, čím moderátorov dobre pobavil.

Orgazmový kráľ

„Myslíte, že záleží na tom uspokojiť aj ženu v sexe?“ pritvrdil ešte jeden z moderátorov. Kollár priznal, že v prvom rade ide práve o to. „Takže ste orgazmový kráľ?“ opýtal sa ho následne. Na to Kollár začal opisovať, že podľa neho je chyba mladých mužov, že sa sústredia na seba a presne preto dievčatá chodia za staršími. „Mňa by nebavilo, keby som videl, že žena z toho nič nemá,“ dodal.

V rozhovore Boris Kollár prezradil ešte oveľa viac, vyjadril sa napríklad ku kauze s Pimpinočkou, či ku klebetám o jeho stretnutí s Rachel Karnižovou.