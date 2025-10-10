Bolo počuť obrovskú ranu, potom začalo peklo: Vybuchla muničná továreň, hlásia obete aj nezvestných

Výbuch v muničnej továrni v americkom štáte Tennessee si v piatok vyžiadal viacero mŕtvych a nezvestných. Sekundárne explózie podľa úradov prinútili záchranárov držať sa v dostatočnej vzdialenosti od miesta požiaru. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Momentálne máme niekoľko nezvestných ľudí. Snažíme sa dbať na rodiny a na túto situáciu,“ povedal na tlačovej konferencii šerif okresu Humphreys Chris Davis. „Máme aj niekoľko mŕtvych“ dodal, ale tento údaj bližšie nešpecifikoval.
Nezvestných je 19 ľudí
Podľa denníka New York Post je nezvestných 19 ľudí. K výbuchu došlo v spoločnosti Accurate Energetic Systems, informoval úrad šerifa okresu Hickman. Webová stránka spoločnosti uvádza, že vyrába a testuje výbušniny v zalesnenom území asi 100 kilometrov juhozápadne od Nashvillu.
On Friday, October 10, an explosion was reported at a Tennessee explosives manufacturer in Hickman County.
The explosion took place at the Accurate Energetic Systems in the Bucksnort area. pic.twitter.com/B7MA2VJgyR
— NewsChannel 5 (@NC5) October 10, 2025
Príčina výbuchu nebola bezprostredne známa. Video televízie NewChannel 5 z miesta nešťastia ukazuje stúpajúci dym a horiace trosky na rozsiahlej ploche. Vidno na nich aj obhorené vraky áut a pokrútené kusy kovových konštrukcií.
