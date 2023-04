Boli sme v Primarku, ktorý čoskoro otvára na Slovensku: V obrovskej predajni sa ľudia tlačili, najviac nás šokovala táto vec

Ako sme nedávno informovali, Slovensko sa stane 16. trhom, na ktorý spoločnosť Primark vstúpi. Tento krok predstavuje významný míľnik v expanzii maloobchodného reťazca do strednej a východnej Európy. My sme sa boli pozrieť, ako to vyzerá vo viedenskej prevádzke a čo všetko v predajni nájdete.

V článku sa dozviete: ako vyzerala viedenská predajňa Primark;

čo nás v nej zaujalo;

aké najlacnejšie veci sme našli;

prečo si myslíme, že Primark bude na Slovensku úspešný.

Primark spôsobil ošiaľ aj v Prahe

Primark patrí v strednej Európe medzi najpopulárnejšie a najvyhľadávanejšie módne reťazce. Svoje predajne už otvoril v hlavných mestách troch našich susedov – Rakúska (Viedeň), Poľska (Varšava), a tiež Česka (Praha). Maďarsko očakáva prvú predajňu spoločnosti Primark až v druhej polovici tohto roka a my sa konečne dočkáme 25. mája. Väčšina slávnostných otvorení bola sprevádzaná doslova ošiaľom a ľudia čakali na vstup do predajne v dlhých radoch.

Celkom čerstvo si na to stále iste pamätajú obyvatelia Prahy, ktorí sa na Václavskom námestí začali schádzať už niekoľko hodín pred otvorením a na lacný tovar ich v dlhom rade čakali stovky. Momentálne síce nevieme odhadnúť, či niečo podobné čaká aj bratislavskú Euroveu, no nízke ceny budú určite predstavovať lákadlo, podobne ako to bolo pri obchode Action. Nás preto zaujímalo, ako to v predajni Primark vyzerá a či sa skutočne v reťazci oplatí nakupovať.

Ľudia s taškami Primark

Na návštevu sme si vybrali predajňu vo viedenskom nákupnom centre Wesfield Shopping City, ktoré môžeme veľkosťou a obsahom prirovnať k väčšine bratislavských nákupných centier, ako napríklad Aupark, Eurovea či Avion. Prvým zaujímavým signálom bolo, že už po ceste do predajne sme stretávali pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí sa vracali z nákupov a väčšina z nich mala medzi nákupnými taškami aj tašku Primark.

Pri pohľade na plán nákupného centra bolo jasné, že predajňa Primark je rozlohou zrejme najväčšia, ktorú tu nájdete, čo sa nám potvrdilo pri príchode k nej. Spolu s ďalšími skupinkami sme prešli širokým vchodom a už v úvode ostali v rozpakoch, ktorým smerom sa vybrať. Napriek tomu, že predajňa bola skutočne obrovská, prakticky vo všetkých zákutiach sa nachádzali ľudia a v niektorých úsekoch boli uličky absolútne nepriechodné.

Zloženie zákazníkov bolo veľmi pestré, najmä čo sa týka vekovej štruktúry. V obchode Primark si svoje nájdu malé detičky, ale tiež seniori, ktorých bolo v predajni pomerne dosť. Drvivú väčšinu nakupujúcich však tvorili tínedžeri a mladí ľudia, čo len potvrdzuje obľúbenosť a popularitu lacného obchodu.