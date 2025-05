Boli sme v kolibe zo šou Na nože: Za obed sme zaplatili takmer 45 eur, túto vec aj napriek upozorneniu nezrušili

Šéfkuchár Martin Novák, známy svojou nekompromisnou kritikou a túžbou po dokonalosti, sa v 10. epizóde mimoriadne úspešnej televíznej šou Na nože vybral do srdca Liptova, kde si posvietil na reštauráciu s tradičnou slovenskou kuchyňou. Koliba, ktorej sa miestni donedávna vyhýbali, dnes zažíva renesanciu, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Reštaurácia s názvom Koliba pod Vlkolíncom sa nachádza na hlavnom ťahu medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou. Vďaka naozaj výnimočnej polohe môže byť predurčená na úspech, keďže touto trasou denne prechádzajú stovky áut, ktoré sú plné hladných turistov.

Kedysi sme reštauráciu obchádzali veľkým oblúkom

Ako rodení Ružomberčania sme túto kolibu poznali už dlhé roky. Napriek tomu sme ju obchádzali oblúkom, pretože jedlo, ktoré v nej pripravovali, nikdy nebolo gurmánskym zážitkom, skôr len plnilo svoj účel a človek sa najedol rýchlo a pomerne dobre. To sa však teraz zmenilo, a to najmä vďaka odbornému zásahu Martina Nováka.

Okolo tejto reštaurácie prechádzame celkom často, pretože je v blízkosti viacerých turistických trás, ktoré radi navštevujeme. Napríklad, Vlkolínec, malebnú dedinku zapísanú v UNESCO, ktorá svojím vzhľadom a krásou láka turistov z celého sveta. Ale aj dolinu, ktorá vedie k Jazierskym travertínom v Bielom Potoku, unikátnemu prírodnému úkazu, ktorý ohromí každého milovníka prírody. Neraz sme si preto všimli, že parkovisko je takmer vždy úplne plné, čo znamená, že kolibu navštevuje dostatok ľudí.

Tento podnik sa za posledný týždeň stal doslova stredobodom pozornosti vďaka svojej účasti v známej televíznej šou Na nože. Šéfkuchár Martin Novák totiž hodnotil miestnu kuchyňu a priniesol so sebou nielen svoju charakteristickú ostrú kritiku, ale aj cenné rady.

To, že sa podnik aktuálne teší zvýšenému záujmu, nám potvrdili rozhovory ľudí, ktoré sme započuli počas našej návštevy. Ľudia pri vedľajších stoloch sa totiž rozprávali o tom, že do koliby zavítali práve preto, že bola v šou, a tak chceli vedieť, ako to tu vyzerá po zásahu Nováka.

Obsluha nás prekvapila

Do reštaurácie sme zavítali v piatok medzi treťou až štvrtou hodinou poobede, ešte pred odvysielaním spomínanej epizódy v televízii. Po príchode sme auto zaparkovali na takmer plnom parkovisku, ktoré je naozaj priestranné, pričom má kapacitu až 50 áut. Reštaurácia tak bola v čase, keď sme tam boli my, poloplná.

Prvý dojem z reštaurácie bol skvelý, vo vnútri nás vítal útulný interiér s príjemnou atmosférou, ktorý akoby rozprával príbeh nášho milovaného Liptova. Koliba si zachovala tradičný vzhľad, ktorý dopĺňa historický koč, sochy od rezbárov, hlinené kuchynské nádoby a obrazy s tradičnou liptovskou tematikou.

