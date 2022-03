Bol závislý na kokaíne a sexe, bojoval s bulímiou: Ak by Elton John nezmenil svoj život, bol by už dávno mŕtvy

Môžeme ho označiť za žijúcu hudobnú legendu, na svojom konte má neuveriteľné množstvo mimoriadnych úspechov a hitov, avšak prežil aj búrlivé životné obdobia. Elton John sa narodil 25. marca 1947 a dostal sa na úplný vrchol, popri ktorom prežíval osobné súboje, až kým svojich najväčších nepriateľov nadobro neporazil. Pripomeňme si najvýraznejšie momenty jeho života.

Podľa portálu Britannica bol už vo svojich 11 rokoch považovaný za zázračné dieťa. Získal štipendium na prestížnej Royal Academy of Music a stal sa známym nie iba svojím energickým vystupovaním, ale aj charakteristickými kostýmami doplnenými o okuliare, ktoré sú jeho poznávacím znamením.

Kráľovná Alžbeta II. mu v roku 1998 udelila titul „Sir“ a bol vyhlásený za najlepšieho mužského sólového umelca všetkých čias. Ako píše nahrávacia spoločnosť Universal Music Canada, môže sa pochváliť zbierkou každého jedného prestížneho ocenenia – Oscarom, Zlatým glóbusom, piatimi cenami Grammy a cenou Tony. Čo by ste mali o Eltonovi Johnovi aj mimo jeho hudobných úspechov vedieť?

Zmenil si meno, aby sa odpútal od nešťastných spomienok

Meno Reginald Kenneth Dwight si nie každý automaticky hneď spojí s Eltonom Johnom. Pre správnosť Sirom Eltonom Herculesom Johnom. Zmeniť si svoje rodné meno sa rozhodol preto, lebo mu prinášalo nešťastné spomienky, píše Express. S novým menom sa cítil ako nová osobnosť. „Nenávidel som meno Reg, bolo hrozné. Keď som sa stal Eltonom, cítil som sa skvele,“ prezradil.

Nahral pesničku na počesť Lady Di, stala sa najpredávanejším singlom všetkých čias

Singel Candle in the Wind 1997 je opätovnou nahrávkou piesne Candle in the Wind, ktorú so svojím textárom zložili o Marilyn Monroe. Na počesť Lady Diany ju však Elton John nahral opäť a dokonca zaznela na pohrebe po jej tragickom predčasnom úmrtí. Výťažok z predaných 33 miliónov kópií sa rozhodol darovať charitatívnym organizáciám, uviedol Collider.

Okuliarmi si pokazil zrak

Medzi typické znaky tohto umelca patria nepochybne okuliare, ktoré sú spájané dokonca aj s legendami a rôznymi zaujímavými príbehmi, o ktorých si o chvíľu povieme viac. Zaujímavosťou však je, že v čase keď ich začal nosiť, korekciu zraku nepotreboval. Mal iba 13 rokov a chcel sa podobať na rokenrolového speváka Buddy Hollyho. Napokon to viedlo až k tomu, že si nimi sám pokazil zrak.

Má ich tisíc kusov a potrebujú samostatnú hotelovú izbu

Vzhľadom k Eltonovmu imidžu musí mať svoje okuliare počas turné pri sebe. Hovorí sa, že jeho zbierka sa skladá až z tisíc kusov. Preto, keď sa vydá na turné, jeho okuliare musia mať svoju vlastnú hotelovú izbu. A to nie je všetko. V miestnosti musí byť dokonca špecifická teplota, uvádza The Things.

Je hrdým členom LGBTQ komunity

Mal 23 rokov, keď si uvedomil, že je homosexuálom, píše Variety. Podporuje členov LGBTQ komunity a chce, aby boli na seba hrdí a nenechali sa odsudzovať kvôli svojej sexualite. Je aktivistom a zakladateľom nadácie Elton John AIDS Foundation, ktorá sa zaoberá podporou prevencie aj starostlivosťou o ľudí s HIV.

Kto bola jeho manželka?

Ešte než sa Elton stretol so svojím aktuálnym manželom, v roku 1984 si v Austrálii zobral za manželku Renate Blauel. Zoznámili sa počas nahrávania jeho albumu, keďže Renate pracovala ako zvuková technička. Ich manželstvo netrvalo dlho a rozišli sa o štyri roky neskôr. Renate skončila so zlomeným srdom a Eltona to mrzelo, uvádza portál The Sun. Ich svadba bola pre mnohých prekvapením, keďže Elton bol otvorený čo sa týka informácií o orientácii, píše The Things. V roku 1975 prostredníctvom rozhovoru priznal, že je bisexuálom a v roku 1988 otvorene prezradil, že je homosexuálom.

Najprv žili v registrovanom partnerstve, potom sa zosobášili

Elton John tvorí už dlhé roky pár s kanadským filmovým režisérom a producentom Davidom Furnishom. Koncom roka na svoj Instagram pridal príspevok, v ktorom spomenul dve dôležité výročia. A to 15 rokov registrácie ich partnerstva, ktoré uzavreli v roku 2005 a 6 rokov manželstva, ktoré spečatili v roku 2014 po tom, ako Británia zlegalizovala manželstvá osôb rovnakého pohlavia. „Náš vzťah je každým dňom silnejší a ja som nesmierne vďačný za lásku, ktorú zdieľame a za našich dvoch krásnych synov,“ napísal spevák a dodal, že majú šťastie, pretože milióny gayov po celom svete je diskriminovaných. Podľa Eltona je to hanba. „Všetci si zaslúžime milovať toho, koho chceme. Budeme aj naďalej bojovať za rovnosť pre všetkých,“ dokončil v statuse. Elton s Davidom sa spoznali ešte v roku 1993.

Ak by nedal drogám a alkoholu stopku, bol by už mŕtvy

Daily Mail v roku 2020 informoval o príspevku, ktorý spevák uverejnil na Instagrame. Opísal v ňom svoje výročie – 30 rokov triezvosti, ale aj svoju minulosť, ktorá ho mohla priviesť do záhuby. V jeho úvode poďakoval za dary od svojich najbližších, jeho rétoriku však pritvrdil. „Keby som pred 30 rokmi neurobil konečne veľký krok a nepožiadal o pomoc, bol by som mŕtvy,“ pokračoval úprimným priznaním.

Bojoval s drogami, sexom aj bulímiou

Ako píše Variety, počas tohto obdobia viedol boj s viacerými démonmi. Medzi jeho závislosti patrili drogy, predovšetkým kokaín, sex aj nakupovanie. Sužovala ho bulímia a mal problémy so zvládaním stresu. „Nebol to normálny život, s ním som úplne stratil kontakt. Keď som to zmenil, rozhodol som sa, že už sa k starému ja nikdy nevrátim,“ priznal v rozhovore. „Boli chvíle, keď som pociťoval bolesti na hrudníku a tri dni som nespal. Alebo som mal také kŕče, že ma našli ležať na podlahe, uložili do postele a o polhodinu znova to isté.“ Vo svojich memoároch napísal, že jeho chuť na kokaín bola neuveriteľná, spomenul Daily Mail.

Zahral by vám na svadbe

V minulosti nebolo výnimkou, že Elton John prijal ponuku vystúpení na súkromných akciách. Samozrejme, má to háčik. Honorár, ktorý požadoval, poriadne nafúkol rozpočet akcie. Portál Mental Floss hovorí o sume presahujúcej milión dolárov za svadbu. Peniaze získané týmto spôsobom však nešli do jeho vrecka, ale venoval ich svojej nadácii.

Rocketman

Na záver pridávame filmový tip, ktorý, ak vás zaujal život Eltona Johna, alebo patríte medzi jeho fanúšikov a ešte ste ho nevideli, nevynechajte. Muzikál Rocketman mal premiéru v roku 2019 a dokonca si odniesol sošku Oscara. Sleduje detstvo Eltona Johna ako hanblivého dieťaťa, dospievanie, hudobné začiatky, obdobie kedy prepadol svojím závislostiam a v neposlednom rade je oslavou jeho víťazstva nad nimi a štylizovaný tak, aby sedel k osobnosti tejto ikony.