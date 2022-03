Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Označuje sa za najznámejšieho ruského špióna, ale jeho životný príbeh je oveľa pestrejší. Od detstva vyrastal v prostredí KGB, postupne však začal pochybovať o režime, ktorý vládol v Sovietskom zväze, až sa z neho napokon stal dvojitý agent, ktorý si na svoj účet pripísal množstvo zásluh vďaka pomoci Británii. Kvôli tomu však stál tvárou tvár pokusu o vraždu a dostal rozsudok smrti, ktorému sa vyhol. Kto bol Oleg Antonovič Gordijevskij?

V médiách je označovaný za muža, ktorý doslova zmenil chod svetových dejín, píše najstarší izraelský denník Haaretz. Získal množstvo „prezývok“, ktoré sa líšia od uhla pohľadu. Pre niektorých je zradcom, pre ďalších jedným z najvplyvnejších špiónov, ktorý má na svojom konte napríklad ocenenie od kráľovnej Alžbety II..

Pochádza zo špionážnej rodiny

The Guardian píše, že je úplne adekvátne Olega Gordijevskijho označiť za muža, ktorému vďačíme za svoje životy. Ten jeho bol v podstate od malička spojený so špionážou. Narodil sa 10. októbra 1938 v Moskve. Jeho otcom bol dôstojník sovietskej tajnej polície a podobným smerom sa vybral aj jeho brat. Preto nikoho neprekvapilo, že po štúdiu na prestížnej škole jeho kroky smerovali priamo do KGB – hlavnej sovietskej tajnej služby.

Keď sa stal jej členom, uvedomil si, že nesúhlasí s krokmi sovietskeho režimu. Ako uvádza The Guardian, zhrozil ho Berlínsky múr aj Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v roku 1968. V tom čase bol vyslaný do Štokholmu, kde si na znak nesúhlasu s tým, čo sa deje a čoho aj on sám je súčasťou, kúpil homosexuálne ladenú pornografiu. Jednoducho iba pre to, lebo mohol.

Zrod dvojitého agenta

Jeho nespokojnosť viedla až k tomu, že sa pridal k pomoci MI6, teda tajnej služby Spojeného kráľovstva. Z plukovníka verného KGB, sa tak stal dvojitý agent. Na konci Studenej vojny sa mu podarilo to, čo nikomu inému. A tu sa už dostávame k momentu, ktorým ovplyvnil budúcnosť aj nášho sveta.

Podľa BBC poskytoval tajné informácie MI6 viac ako jedno desaťročie. Pomocou nich sa mu podarilo dokázať, že vedenie Sovietskeho zväzu bolo v tom čase mimoriadne paranoidné. Ako píše Haaretz, napokon sa mu podarilo odhaliť sovietske špionážne kruhy a zabrániť jadrovej vojne a zmeniť celý priebeh Studenej vojny.

Dokázal, že mal Sovietsky zväz strach

V roku 1982 na Gordijevskyho čakal postup v KGB do vyššej funkcie, čím sa stal pre MI6 zdrojom ešte cennejších informácií. Podarilo sa mu odhaliť ruských špiónov pôsobiacich v Británii aj v ďalších krajinách. Okrem toho sa zaslúžil o odvrátenie potenciálnej jadrovej konfrontácie, keď Sovietsky zväz nesprávne pochopil cvičenie NATO s názvom Able Archer 83. To trvalo 5 dní a jeho vrcholom bola simulácia jadrového konfliktu.

Informácie, ktoré Gordijevskij priniesol, sa stali prvým dôkazom strachu z možného jadrového úderu NATO, ktorý pociťoval Sovietsky zväz. Dá sa povedať, že bol sondou Západu do sovietskeho myslenia a pomohol pri konci Studenej vojny. Jeho prínos pre MI6 bol nezameniteľný a preslávil sa ako agent Nocton. Sám Gordijevskij sa však vždy snažil byť ostražitý a vedel, že kedykoľvek sa jeho dvojitý život môže vymknúť spod kontroly. A to sa napokon aj stalo.

Jeho byt odpočúvali, oblečenie mu posypali rádioaktívnym prachom

Iba niekoľko týždňov po tom, ako bol povýšený na šéfa KGB v Londýne, dostal telegram, v ktorom stálo, že sa má naliehavo vrátiť do Moskvy, píše Smithsonian Magazine. V tomto momente mal dve možnosti. Už tušil, že jeho činnosť bola pravdepodobne odhalená, aj keď sa všetci naokolo správali, ako keby sa nič nedialo. Mohol sa teda pokúsiť ujsť a skryť. On sa však po dlhom premýšľaní postavil situácii čelom a do Moskvy napokon odcestoval.

Písal sa 18. máj 1985, kedy sa vrátil do svojho moskovského bytu. Od vstupu tušil, že niečo nie je v poriadku, pretože bol zamknutý aj tretí zámok na dverách, ktorý inak nezamykal. Ako uvádza The Daily Beast, predtým, ako sa vrátil, jeho byt navštívila dvojica mužov, ktorí tu nasadili odpočúvacie zariadenia, kamery, odpočúvanie telefónu a jeho oblečenie posypali rádioaktívnym prachom.

Operáciu Pimlico odštartovala tyčinka Mars

Napokon bol na stretnutí s dvojicou z KGB nadrogovaný a niekoľko hodín vypočúvaný. Stal sa podozrivým zo špionáže, napriek tomu ho však pustili. Túto situáciu sa rozhodol využiť a započal únikový plán, ktorý mal v spolupráci s organizáciou MI6 pripravený už dlhé roky predtým.

Operácia niesla názov Pimlico a spoločnosť Gordijevskijmu pri nej robila taška obchodného reťazca Harrolds a tyčinka Mars, ktoré boli signalizačným znamením. V kufri auta sa dostal z Ruska do Fínska a následne odletel do Londýna. The University of Buckingham uvádza, že tento útek vyústil až v odsúdenie sovietskou vládou na smrť kvôli vlastizrade. Nachádzal sa však mimo krajiny a dá sa povedať, že jeho príbeh mal šťastný koniec. Aspoň do istej miery.

Prežil aj pokus o vraždu

Roky musel žiť v tajnosti a v roku 2008 médiá obletelo tvrdenie samotného Girdijevskyho, podľa ktorého ho chcel Kremeľ otráviť, píše The Independent. Po tomto incident strávil 34 hodín v bezvedomí, najprv zostal čiastočne ochrnutý. Mal byť otrávený táliom, ktorý KGB využívala práve pri atentátoch počas Studenej vojny.

V roku 2013 v rozhovore pre The Guardian uviedol, že neľutuje zradu Sovietskeho zväzu a Putina prirovnal k Mussolinimu. Dokonca uviedol, že je presvedčený o tom, že Putin stál za vraždou jeho priateľa Alexandra Litvinenka v roku 2006.

Aktuálne má Oleg Gordijevskij 83 rokov, žije vo Veľkej Británii a napísal viacero publikácií, ktorými priniesol unikátny pohľad do sveta tajnej služby KGB.