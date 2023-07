Bol si kúpiť cigarety, popravil ho pred dverami domu. Slávneho Versaceho zabil prostitút, podľa niektorých bol jeho milencom

Meno Versace zrejme netreba nikomu predstavovať. Známa značka je populárna aj dnes a vo svete módy má svoje pevné miesto. Len málokto ale vie, že Gianni Versace zomrel krutou smrťou. Zavraždil ho šialený atentátnik Andrew Cunanan. Príčina jeho konania ostáva dodnes záhadou.

V článku sa dozviete aj: ako vzniklo módne impérium Versace;

čo sa stalo v osudný deň, kedy bol Gianni Versace zastrelený;

čo sa vie o jeho vrahovi Andrewovi Cunananovi;

čo viedlo vraha k šialenému konaniu.

Začínal v maminom butiku, stvoril miliónové impérium

Giovanni Maria „Gianni“ Versace sa narodil 2. decembra v roku 1946 v Taliansku. Podľa webu British Vogue sa láske k móde učil od svojej mamy, ktorej pomáhal v butiku. Svoje prvé šaty ušil v čase, keď mal len 9 rokov. Prvú vlastnú kolekciu odevov oficiálne svetu predstavil v roku 1978, otvoril si vlastný obchod a vďaka svojmu talentu a šikovnosti sa veľmi rýchlo dostal do povedomia ľudí.

Našli sa takí, ktorí jeho kúsky považovali za príliš odvážne, výrazné, ba dokonca až vulgárne. Gianni sa ale kritikou nenechal odradiť. Čoskoro spolupracoval so svetoznámymi fotografmi a jeho šaty nosili modelky ako Naomi Campbel, Cindy Crawford či Linda Evangelista. Zaradil sa medzi prvých ľudí, ktorí sa naučili spájať módu so svetom celebrít, píše Grunge, čím ale mnohí módni snobi taktiež pohŕdali. Hovorilo sa, že Armani oblieka manželky, zatiaľčo Versace oblieka milenky. Rodina Versaceovcov to poňala ako príležitosť a Gianniho sestra Donatella skonštatovala, že milenky si aj tak užijú viac zábavy.

Anna Vintour (od roku 1988 vedie americkú redakciu módneho magazínu Vogue) sa vyjadrila, že dokázal osloviť medzinárodné médiá a vedel, ako ich pozornosť využiť vo svoj prospech. Čoskoro mali Gianni a jeho súrodenci pod palcom multimiliónový módny biznis. Do roku 1997 mal po celom svete otvorených 130 butikov a jeho značka presahovala hodnotu 800 miliónov dolárov. Obliekal princeznú Dianu, Eltona Johna, ale aj Madonnu.

Vrah mieril priamo na hlavu, Versace bol jeho štvrtou obeťou

Žiaľ, jeho život predčasne ukončil 15. júla v roku 1997 výstrel zo zbrane atentátnika Andrewa Cunanana. Ten deň začal pre Versaceho ako ktorýkoľvek iný. Tak, ako po iné dni, z postele vstal zavčas a vybral sa na prechádzku a po cigarety a noviny do novinového stánku. Keď sa ale vracal domov, čakal tam na neho jeho vrah. Ako Gianni stúpal po schodoch svojho miamského príbytku, 27-ročný Cunanan vystreli dve rany, pričom mieril priamo na hlavu. Versace absolútne nemal šancu brániť sa. Podľa jeho partnera Antonia D´Amica, s ktorým módny guru strávil 15 rokov, Gianni nemal šancu ani zareagovať.

Ako píše web All That Is Interesting, v tom čase už mal Andrew na rukách krv štyroch ľudí. Jeho vyčíňanie upútalo dokonca aj pozornosť FBI a na istý čas sa zaradil na zoznam najhľadanejších zločincov. Vražda mala niekoľko svedkov, ktorí sa za vrahom ihneď rozbehli, no márne. Výstrely v byte počul aj D´Amico, ktorého to poznačilo navždy. O týždeň neskôr si Andrew Cunanan sám siahol na život, polícia ho už chytiť nestihla. Zastrelil sa tou istou zbraňou, ktorou zabil tri zo štyroch svojich obetí (jedného z mužov dobil na smrť). Versaceho vražda ale ostala opradená množstvom záhad.

Čo viedlo mladého vraha k takému strašnému konaniu? Cunananov príbeh bol od príbehu Versaceho diametrálne odlišný. Aj keď bol veľmi inteligentný, trápilo ho, že jeho rodina nemá dostatok peňazí. Už ako tínedžer všetkým klamal a vymýšľal si príbehy o tom, aká je jeho rodina bohatá. Ani školu nedokončil preto, aby mohol žiť zo vzťahov so staršími, dobre zabezpečenými mužmi. Pravdepodobne sa živil aj prostitúciou. Po tom, ako sa s ním jeden z priateľov v roku 1996 rozišiel, Andrewov život sa začal rozpadať a čoskoro zavraždil svoju prvú obeť.

Čo mali Versace a Cunanan spoločné?

Podľa webu TIME sa polícia nazdávala, že Cunanan vraždil svojich bývalých milencov alebo klientov, o ktorých veril, že ho mohli nakaziť HIV (pitva ale neskôr ukázala, že týmto ochorením netrpel). Ani 26 rokov po chladnokrvnej vražde nie je jasné, prečo sa Cunanan rozhodol zabiť Versaceho. Podľa magazínu People sa dvojica pred osudným dňom nepoznala.

Objavili sa ale tvrdenia, že sa predsa len stretli. Podľa webu All That Is Interesting sa mali zoznámiť v klube Colossus v San Franciscu v roku 1990. Cunanan mal niekoľkým priateľom dokonca tvrdiť, že je s Versacem vo vzťahu. Všetci však vedeli, že si Andrew rád vymýšľa a jeho sklon klamať hraničí s patológiou. Nie je ale možné so stopercentnou istotou vylúčiť, že Versace v istom bode využil Cunananove erotické služby.

Jedna z teórií hovorí, že Cunanan jednoducho na Gianniho úspech žiarlil, túžil po sláve a vražda mu ju istým spôsobom zabezpečila. Po tom, ako zabil Versaceho, o ňom naozaj hovorili všetci. Jeden z agentov FBI sa vyjadril, že Cunanan Versaceho zrejme zabil preto, lebo bol vplyvným, bohatým a úspešným mužom, akým sa on sám nemal šancu nikdy stať. Isté je podľa portálu History len to, že obaja muži boli gayovia a pohybovali sa v podobných kruhoch (Versace vďaka svojim úspechom a Cunanan vďaka partnerom, ktorých si vyberal).

Po Gianniho smrti módne impérium zdedili jeho súrodenci Donatella a Santo a jeho milovaná neter Allegra, píše Business Insider. Všetkých prekvapilo, že práve 11-ročná Allegra získala až 50 % podiel, zatiaľ čo Santo a Donatella získali 30 a 20 %. V roku 2018 značku napokon odkúpila spoločnosť Michael Kors Holding Group (Capri Holdings) za viac ako dve miliardy dolárov.