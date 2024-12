Bohatí ľudia nechcú, aby ste vedeli tieto tajomstvá: Milionárka prehovorila o tom, ako zbohatnúť

Možno ste aj vy niekedy mali pocit, že ste akosi zaseknutí. Ceny všetkého idú neustále hore, život je náročnejší a zdá sa, že jediným riešením by hádam bola výhra v lotérii. Milionárka ale prehovorila o tajomstvách, ktoré bohatí neradi prezrádzajú.

Ľudia sú na chudobu naprogramovaní

Ako informuje Mail Online, 37-ročná podnikateľka a multimilionárka Codie Sanchez odhalila tajomstvá, o ktorých bohatí ľudia nechcú, aby ste vedeli. Hovorí o tom, ako sama kedysi pracovala 8 hodín denne 5 dní v týždni, no napokon sa vypracovala a stala sa sama sebe pánom. Dosiahla to tak, že zmenila svoje myslenie, odrezala ľudí, ktorí ju ťahali nadol a začala svoje ciele premieňať na realitu.

Zakladateľka spoločnosti Contrarian Thinking, ktorá učí ľudí, ako zbohatnúť, vysvetlila, že na dosiahnutie finančného úspechu je potrebné pozbierať odvahu a urobiť skok do neznáma. Podľa Sanchez, bohatí ľudia nechcú, aby bežný človek vedel, že korporátny život ho zámerne drží v chudobe. Malé biznisy sú podľa nej omnoho lepšie a výnosnejšie.

Sanchez popisuje, že mnoho ľudí má pocit, akoby boli vo väzení, z ktorého niet úniku. Akoby život vo finančnom strese a úzkosti bol jedinou možnosťou. Akoby nezáležalo na tom, koľko a ako tvrdo bude človek pracovať, pretože aj tak nikdy nepocíti finančnú istotu. Cítia sa tak miliardy ľudí po celom svete. Ledva žijú od výplaty k výplate, desí ich inflácia a každý výdavok navyše je nočnou morou. Podľa milionárky to ale nie je vina jednotlivcov, ľudia sú jednoducho na chudobu naprogramovaní.

Toto je skutočná cesta k bohatstvu

Sme naučení, že musíme poslúchať autoritu, brať si pôžičky a hypotéky a potom pracovať do konca života, aby ich človek splatil. Tí najbohatší ale podľa Sanchez veľmi rýchlo prišli na to, že tadiaľto cesta nevedie. Podľa milionárky, veľa ľudí tuší, že systém je pokazený. Nemôžeme si dovoliť kupovať domy a mnoho ľudí nemá na výber, len drieť v práci, ktorá neprináša radosť. Ak sa niekto vzoprie, vyvolá to podľa Sanchez na vyšších miestach zlosť.

Dôležité je podľa nej pochopiť, že plat v bežnej práci človeka nikdy finančne neoslobodí. Oslobodiť ho môže len vlastnenie. Najpodceňovanejšou cestou k bohatstvu je vraj kúpa ziskových, etablovaných podnikov. Pri správnej investícii následne človek nielenže môže odísť z korporátnej práce, ale dokonca môže zabezpečiť prácu iným ľuďom.

Sanchez prezradila, že väčšina bohatých ľudí chce, aby nižšia trieda naďalej verila, že cesta nahor po korporátnom rebríčku je cestou k finančnej slobode. Skutočným spôsobom, ako získať finančnú slobodu, je však podľa nej kúpa malých zabehnutých podnikov, ako sú napríklad umyvárne áut, rôzne opravy, alebo napríklad biznisy venujúce sa elektrikárskym či inštalatérskym prácam. Veľa ľudí ich vraj prehliada, často sú tak skrytým pokladom. Dodáva, že ľudia by nemali míňať peniaze na zbytočný materializmus. Mali by investovať do vecí, vďaka ktorým sa im peniaze vrátia a znásobia.