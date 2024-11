Miliardár Warren Buffett rozdáva svoj majetok: Vysvetlil, prečo ho nechce nechať svojim deťom

Warren Buffett patrí medzi najznámejších miliardárov. Tak ako mnohí iní, aj on sa rozhodol využiť svoje financie okrem iného na podporu charity. Po svojej smrti chce rozdať až 99 % svojho majetku. Vysvetlil, prečo sa tak rozhodol.

Nikdy nechcel vybudovať dynastiu

Ako informuje Mail Online, odhaduje sa, že majetok 94-ročného Warrena Buffetta sa šplhá približne k 150 miliardám dolárov. Podľa CNBC sa vyjadril, že jeho cieľom nikdy nebolo stvoriť dynastiu, ktorá by siahala ďalej ako po jeho deti, rozhodol sa preto vymenovať nezávislých správcov svojho majetku. Ich identita odhalená nebola. Miliardár sa už dávnejšie vyjadril, že 99 % svojho majetku plánuje rozdať.

Buffett verí, že vytváranie bohatých rodinných dynastií môže mať negatívne následky na rodinné vzťahy a na osobný rast. Zároveň vytvárajú spoločenskú neistotu, keďže nie je možné predvídať, ako sa budúce generácie rozhodnú zaobchádzať s veľkým bohatstvom. Dodal, že svoje deti (vo veku od 66 do 71 rokov) pozná a dôveruje im, no ďalšie generácie, to je už iná vec. Nemôže vedieť, aký bude ich intelekt či priority.

Do charít investuje už roky

Buffett dáva nemalé sumy štyrom rodinným nadáciám každý rok už od roku 2006. Podľa AP, aj teraz daroval viac ako 1,1 miliardy dolárov. Vysvetlil, že za ten čas mal dosť priestoru na pozorovanie vlastných detí. Vie, aký je ich postoj k filantropii. Každé z nich je vraj spokojné so svojím finančným zabezpečením, no nie je posadnuté bohatstvom a hromadením majetku. Preto je na ne veľmi hrdý.

Buffett vedie spoločnosť Berkshire Hathaway, so sídlom v Omahe, od roku 1965. Spoločnosť, ktorá vlastní poisťovňu Geico a značky ako See’s Candies či Dairy Queen, sa začiatkom tohto roka stala prvou netechnologickou spoločnosťou, ktorej hodnota dosiahla 1 bilión dolárov.