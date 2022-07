Zbavte sa negatívnej myšlienky už za 12 sekúnd. Pomôže vám s tým táto skvelá technika

Myslíte si, že 12 sekúnd je extrémne krátky čas, za ktorý sa nedá nič stihnúť? Omyl – za takto krátku dobu toho môžete stihnúť ešte oveľa viac, než ste si doteraz mysleli. Či tomu veríte alebo nie, už za 12 sekúnd dokážete preprogramovať svoju myseľ a zbaviť sa tak nejakej dobiedzavej negatívnej myšlienky. Ako na to, popísal portál Psychology Today.

Určite sa aj vám stáva, že do mysle sa vám “vkradne” nejaká negatívna, toxická myšlienka, ktorej sa jednoducho nedokážete zbaviť. Čo v takomto prípade robiť?

Psychológ, mentálny kouč a autor viacerých bestsellerov Donald Altman prišiel so skvelou technikou, ktorá vám môže spoľahlivo pomôcť – a to naozaj už za 12 sekúnd.

Ako na to? Postupujte v týchto 3 krokoch.

Zvoľte si slovo

Najprv sa sami seba opýtajte, prečo práve cítite stres či úzkosť a v mysli si povedzte, čo by vám práve pomohlo najviac. Zvoľte si iba jedno slovo a dôverujte tomu, čo vám napadne ako prvé. Možno to bude meno nejakej osoby, a možno to bude niečo ako “objatie”, “odpustenie”, “dôvera” alebo čokoľvek iné.

Nádych

Počas prvých 4 sekúnd sa zhlboka nadýchnite a rátajte pritom do 4. Po celý čas si predstavujte, že doslova “vdychujete” toto slovo a jeho význam. Následne svoj dych na ďalšie 4 sekundy zadržte a predstavujte si, ako zaplavuje celé vaše telo.

Výdych

Po dobu posledných 4 sekúnd vydýchnite a pri tomto si predstavujte, ako toto pozitívne slovo posielate aj iným a každému, kto ho práve tiež potrebuje.

Celé toto cvičenie vám teda zaberie len 12 sekúnd, no jeho účinok je naozaj obrovský. Ak to tak cítite, pokojne si ho zopakujte niekoľkokrát za sebou.

Je len na vás, kedy túto techniku použijete, rovnako dobre pomáha ako na upokojenie sa v zápche, tak aj v momente, kedy vás prepadne úzkosť.