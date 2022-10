Toto sú 3 najväčšie rozdiely v dennej rutine chudobných a bohatých ľudí

Ide však o realitu alebo len o prázdne, motivačné reči, ktoré nemajú s realitou nič spoločné? Tak presne na toto sa rozhodla pozrieť istá štúdia, ktorá poodhalila, aká je pravda.

Čerstvý poll portálu msn.com využil kombináciu klasických prieskumných techník a veľkej ankety so “surovými” raw dátami. Jeho cieľom tak bolo zistiť skutočnú demografickú situáciu, a to bez akýchkoľvek prikrášlení či skreslení. Autori výskumu pritom upozorňujú na to, že nasledovné zistenia sú tak presné, ako by boli zistenia akéhokoľvek iného vedeckého výskumu. Poďme sa na ne teda pozrieť.

Určite ste už veľakrát počuli o tom, že tí najbohatší ľudia sú nočné sovy a každé ráno sa venujú meditácii či písaniu si denníka. Vyzerá to však tak, že tieto rady príliš neodrážajú skutočnosť. Ak vám tieto aktivity vyhovujú, samozrejme sa ich nevzdávajte, no tento rozsiahly prieskum zistil, že najväčšie rozdiely v dennej, resp. rannej rutine tých najúspešnejších a najbohatších ľudí spočívajú v niečom úplne inom.

Ide o 3 nasledovné veci – pokojne sa nimi nechajte inšpirovať. Za skúšku predsa nič nedáte a výsledky vás možno veľmi príjemne prekvapia.

#1 Bohatí ľudia si svoje dni plánujú

Nemusíte to robiť ráno, ak vám to vyhovuje viac, pokojne to spravte večer alebo v noci pred spaním. Prieskum však jasne preukázal, až takmer 50% najbohatších ľudí si svoj deň pred uložením sa na spánok alebo ráno dôkladne rozplánuje.

#2 Bohatí ľudia ráno cvičia

Ďalším zaujímavým zistením bolo to, že mnoho ľudí, ktorí zarobia viac ako 175 tisíc dolárov ročne (teda cca 13 tisíc eur mesačne), ráno cvičia. Nájsť ráno odhodlanie na túto aktivitu nie je jednoduché, no tajomstvo ich úspechu pravdepodobne spočíva aj v ich pevnej vôli.

#3 Bohatí ľudia ráno nepozerajú správy

Kedy ste si ich pozreli naposledy? Určite ste si všimli, že drvivú väčšinu tvorili negatívne správy, ktoré vás na nový deň príliš pozitívne nenaladia. Prieskum dokázal aj to, že že zatiaľ čo chudobnejší ľudia si ráno pozrú správy v televízii, tí bohatí si ich radšej prečítajú online. Môžu si tak selektovať to, čo ich zaujíma, a naopak, čím sa nechcú nechať rozptyľovať.