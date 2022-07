Zamilovanosť alebo vášeň? Prezradí vám to pohyb očí

Niekedy to totiž vôbec nemusí byť jednoznačné. Zatiaľčo vám môže ísť o pravý vzťah, jemu/jej ide možno iba o záležitosť na jednu noc (prípadne naopak). Ak to medzi vami iskrí, no jeho/jej zámer nedokážete odhadnúť, zamerajte sa na to, ako sa na vás pozerá.

Túto záhadu rozlúštil portál The Minds Journal.

Pozorne sledujte pohyb očí

K veľmi zaujímavým výsledkom prišla táto štúdia z roku 2014. Výskumný tím v nej participantom predkladal fotografie ľudí opačného pohlavia. Vedci zistili, že pohyb očí sa u jednotlivých participantov líšil v súvislosti od toho, či v nich daná osoba nevzbudila žiadne emócie, alebo v nich vzbudila túžbu, alebo v nich vzbudila niečo ešte viac — túžbu po reálnom vzťahu.

Ako sa na vás pozerá niekto, komu sa naozaj páčite?

Týmto výskumom sa podarilo dokázať, že ak sa niekomu naozaj páčite a ide mu o niečo viac než len o fyzické zblíženie, pri pohľade na vás sa vám v prvých sekundách intenzívne zahľadí do očí. V ďalšom priebehu rozhovoru budú jeho/jej oči aj naďalej najčastejšie smerovať práve do vašich očí.

Ako sa na vás pozerá niekto, kto po vás túži?

Aj takáto osoba sa vám na chvíľu najprv zahľadí do očí, avšak hneď potom si vás začne premeriavať, jej oči teda skĺznu smerom nadol — napr. na oblasť hrude, bokov, trup či pokojne až chodidiel. Takáto osoba si vás bude počas rozhovoru aj naďalej viac či menej nápadne premeriavať.

Čo dodať?

Na záver určite jednu dôležitú vec, ktorou je to, že tieto dve veci sa, samozrejme, nevylučujú. Aj z fyzickej príťažlivosti sa môže vyvinúť láska, a naopak, s láskou je (väčšinou) spojená aj fyzická príťažlivosť.

Dokazuje to aj iná štúdia, v ktorej až 61 % žien a 35 % mužov prezradilo, že už niekedy boli zamilovaní, no nepociťovali pri tom nevyhnutnosť fyzického zblíženia. Platí to však aj naopak — až 79 % mužov a 53 % žien priznalo, že ich už niekto sexuálne priťahoval aj bez akýchkoľvek iných, pridružených citov či emócií.

Stále však platí, že spôsobom sledovania pohybu očí môžete spoľahlivo odhaliť prvotný úmysel objektu vášho záujmu.