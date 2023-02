Vzťahy sú vždy najťažšie pre ľudí, ktorí premýšľajú až príliš. Tu je vysvetlenie, prečo je to tak

Ako ste na tom so svojím ľúbostným životom? Ak sami hodnotíte, že nie veľmi dobre, problémom môže byť aj to, že nad všetkým až príliš premýšľate. Tu je dôvod, prečo to majú takíto ľudia najťažšie – ozrejmil ho portál Thought Catalog.

Vzťahy sú náročné pre každého. Predstavte si však, aké náročné musia byť pre ľudí, ktorí nad všetkým až príliš premýšľajú, a neustále ich trápia úzkostné či zmätočné myšlienky, kvôli ktorým si vytvárajú problémy, ktoré v skutočnosti ani neexistujú.

Bude to totiž znieť zvláštne, ale to, čo ničí väčšinu vzťahov, je práve premýšľanie. Nadmerné premýšľanie. Ľudia, ktorí trpia úzkosťou, si však nedokážu pomôcť. Jediné, čo môžu spraviť je dúfať, že sa im podarí stretnúť niekoho, kto to aspoň sčasti pochopí.

Problémom totiž je, že ich zrádza a klame ich vlastná myseľ. Aj keď je všetko v poriadku, ona robí všetko preto, aby ich presvedčila o pravom opaku. Dookola budú analyzovať každé gesto, každý pohľad, každé jedno slovo. Jednoducho zdanlivé maličkosti, ktoré pre väčšinu ľudí vôbec nič neznamenajú. Strach z toho, že sa stane niečo zlé, ich však úplne paralyzuje.

To najlepšie, čo môžete urobiť, ak ste vo vzťahu s takýmto človekom, je dookola ho ubezpečovať o tom, že všetko je v poriadku, a že vám na ňom veľmi záleží. Že tu budete stále preňho. Pre vás je to možno samozrejmosť, no pre niekoho, kto premýšľa až príliš, nie.

Najhoršie to bude na začiatku vzťahu, no verte, že ak si získate dôveru takejto osoby, všetko sa úplne zmení, a dá vám lásku, o akej by sa vám ani nesnívalo. Pokiaľ vo vás nájdu bezpečie a istotu, budú vás milovať nekonečnou láskou.

Ich pochybnosti sú tu len preto, že im na vás záleží. Nesmierne záleží. Pretože niekto, kto rozmýšľa až príliš, je zároveň niekto, kto aj miluje príliš.