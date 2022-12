Toto sú 3 znamenia, že váš vzťah je mŕtvy

V každom vzťahu sa striedajú tie lepšie a tie horšie obdobia. Niekedy to už však môže dospieť do stavu, kedy bude tých horších viac, a vy už podvedome budete cítiť, že toto nie je to, čo by ste vo svojom živote chceli. Ak je to tak, prítomné budú aj tieto 3 znamenia.

Popísal ich portál Your Tango, a žiaľ sa v nich zrejme nájde viacero párov.

#1 Prestali ste spolu komunikovať

Hovoríte už len o bežných, “organizačných” veciach. Už dlhšiu dobu však pozorujete, že vaše konverzácie stratili hĺbku, a takisto sa už vôbec nebavíte o spoločných plánoch do budúcnosti. Zrejme už totiž obaja tušíte, že žiadna spoločná budúcnosť vás nečaká.

Ak sa aj náhodou dostanete k nejakej hlbšej konverzácii, zvyčajne sa končí nejakou nezhodou alebo tým, že už vopred presne viete, aké budú odpovede vašej polovičky, pretože vás už ničím nedokáže príjemne prekvapiť.

#2 Väčšinu času trávite na telefóne

Ak sa viac času pozeráte na obrazovku svojho telefónu než na tvár svojho partnera, takisto to určite nie je dobrý znamením. Je to len dôkazom toho, že obaja by ste svoj čas najradšej trávili inak, inde, a možno aj s niekým iným.

Ak teda jeden z partnerov (alebo dokonca obaja) začne značnú časť svojho času tráviť so svojím smartfónom v ruke, veľmi často je to predzvesťou konca vzťahu.

#3 Už pre seba nie ste prioritou

Každý človek má nejaké priority – pre niekoho je to práca, pre iného rodina, pre ďalšieho partner, pre niekoho iného zas záľuby. Ak je však človek zamilovaný, a chce si s niekým budovať svoju budúcnosť, je prirodzené, že za prioritu si určí práve svoju polovičku.

Ak to tak však nie je a jeden z vás už robí všetko preto, aby ste sa vídali čo najmenej, a neustále hľadá výhovorky na to, aby ste spolu nemuseli tráviť čas, je to veľmi zlé znamenie.