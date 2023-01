Vyžiera vás psychicky, ale aj fyzicky. Psychológ popísal, ako reaguje telo na vzťah s narcistom

Byť vo vzťahu s narcistom je jedno obrovské utrpenie, ktoré je, navyše, nesmierne ťažké ukončiť. Veľmi dobre to vie aj renomovaný psychológ a autor viacerých bestsellerov, Dr. David Clarke.

Ten sa už desiatky rokov zaoberá pomocou obetiam narcistického násilia. Na svojom TikToku, kde má viac ako 162-tisíc sledovateľov, v jednom zo svojich videí prezradil, ako naše telo reaguje na vzťah s narcistom.

Často si totiž myslíme, že trpia „len“ srdce, myseľ a duša, ale tak to nie je. Naša psychika je totiž doslova napojená na naše fyzické telo, a keď niečo nie je v poriadku, začne sa to prejavovať aj na ňom.

Čo nám teda „prináša“ vzťah s narcistom?

Dr. Clarke upozorňuje na skutočnosť, že vzťah s takýmto človekom je doslova devastačný a ničí nás. Dokázané to má pritom aj svojím vlastným výskumom, ktorého sa zúčastnili jeho pacienti.

U tých boli vo vzťahu alebo po vzťahu s narcistom pozorované problémy ako:

Rozvinutie cukrovky.

Posttraumatická stresová porucha.

Srdcové ochorenia.

Vysoký krvný tlak.

Prepuknutie rakoviny.

Depresia.

Úzkosť.

Problémy s koncentráciou a pamäťou.

Obsesívne negatívne myšlienky.

Pozor na genetické predispozície

Dr. Clarke tiež upozorňuje na to, že vzťah s narcistom automaticky spôsobuje traumu, a trauma doslova napáda tú oblasť vášho zdravia, ktorá je u vás geneticky najslabšia.

Znamená to, že ak ste v rodine mali problémy s cukrovkou, s najväčšou pravdepodobnosťou sa u vás rozvinie práve ona. Ak to boli problémy s rakovinou, veľmi pravdepodobne, žiaľ, potrápia aj vás. Trauma jednoducho napadne to, čo máte najslabšie.

Problémy prerastú do všetkých oblastí

Psychológ tiež upozorňuje na to, že prakticky každý jeho klient potvrdil, že vzťah s narcistom mu spôsobil problémy v každej jednej životnej oblasti. Obete sa zhodujú na tom, že vzťahy s ich priateľmi i rodinou ochladli, v práci začali zlyhávať a nič im už jednoducho nerobilo radosť, pretože žili v konštantnom strese.

Celú situáciu navyše zhoršuje aj to, že narcistický manipulátor sa nikdy nebude o vaše problémy absolútne zaujímať – skôr naopak. Spraví všetko preto, aby ich ešte obrátil proti vám. Bude vám vyčítať, že všetko je to vaša chyba, že za všetko si môžete sami, že všetko je len vo vašej hlave, a taktiež že ho sklamalo, akým „slabým“ človekom ste.

Existuje len jediná cesta

Psychológ vo viacerých svojich videách potvrdzuje, že rozchod s narcistom je mimoriadne náročný, no nevyhnutný. Zdôrazňuje pritom, že každý jeden jeho klient pociťoval po počiatočnej bolesti z rozchodu neopísateľnú úľavu, a mimoriadne rýchle zlepšenie svojho psychického i fyzického stavu.