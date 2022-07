Toto je 10 pripomenutí, ktoré by si mala dnes prečítať každá jedna žena

V našich životoch sa občas ocitáme v situáciách, kedy sami o sebe pochybujeme alebo sa vo svojej koži necítime dobre. Na to, aby sme sa z toho dostali, ale niekedy stačí naozaj málo — napríklad pripomenúť si veci, o ktorých aj vieme, avšak veľmi často na ne zabúdame.

Práve preto by si mala dnes každá žena pripomenúť týchto 10 vecí.

#1 Vzťah, priateľstvo či práca — nezáleží na tom. Ak sa k vám niekde začnú správať bez rešpektu, odíďte. Na tomto svete sú milióny ďalších miest a ľudí, kde sa rešpektu dočkáte bez toho, aby ste oň museli prosiť.

#2 Áno, začať od začiatku je vždy náročné. Veľmi náročné. Rozhodnúť sa pre nový začiatok je ale vždy neporovnateľne lepšie, ako žiť v nešťastnom konci celé mesiace či roky.

#3 Nikdy nenaháňajte lásku a ani žiadneho muža. Naháňajte svoje sny. Čo vám patrí, to k vám príde. Síce nie vždy s úplnou ľahkosťou, ale určite príde.

#4 Nikto na tomto svete nemá právo hovoriť vám veci, kvôli ktorým by ste o sebe začali pochybovať, alebo kvôli ktorým by ste sa cítili “menejcenne”. Ak to nejaká osoba robí, je to väčšinou len preto, pretože ona sama si je sebou neistá, a potrebuje vás zhodiť, aby sa cítila lepšie.

#5 Keď vás niekto miluje, urobí všetko preto, aby ste o tom nemali ani jedinú pochybnosť. Pozornosť a venovaný čas by mali byť samozrejmosťou, nie nejakou výsadou.

#6 Aj keď to tak na sociálnych sieťach niekedy vyzerá, dokonalosť naozaj neexistuje. Verte, že na tomto svete sú milióny ľudí, ktorí sa zamilujú do vašich vrások či strií, ak im to dovolíte.

#7 Na tomto svete neexistuje nikto, kto by bol vašou konkurenciou. Jediná osoba, ktorú sa musíte každý deň snažiť prekonať a zdokonaliť je osoba, na ktorú sa pozriete každé ráno do zrkadla.

#8 Pokiaľ to nevyšlo a zlyhalo to, nebola to láska. Pravá láska nikdy nezlyhá, nikdy neoklame, nikdy vás nesklame a nikdy sa neskončí. Nebola to láska, bola to lekcia, ktorá vás mala na tú pravú lásku pripraviť.

#9 Tvrdo pracovať, byť samostatná a mať peniaze je skvelé. Peniaze síce neznamenajú šťastie, no znamenajú slobodu. Nikdy pri tom ale nezabúdajte na svoje zdravie a na životný balans.

#10 Vždy klaďte na prvé miesto seba. Sebaláska má obrovskú moc.