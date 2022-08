Týchto 5 pripomienok si prečítajte, ak ste práve ukončili toxický vzťah

Toxické vzťahy majú množstvo problémov, avšak tým najväčším je, že to obrovské množstvo toxicity si uvedomíte až pri konci, kedy vám do seba začne všetko zapadať. Napriek tomu sú však takéto rozchody veľmi bolestivé a nie je nič výnimočné, ak si budete dávať všetko za vinu sebe. To je ale chyba.

Portál Collective preto spísal 5 pripomienok, ktoré by ste mali mať na mysli, ak ste práve vyšli z toxického vzťahu.

#1 Negatívne veci, ktoré ste o sebe počúvali, nie sú pravdivé

S najväčšou pravdepodobnosťou ste o sebe týždne, mesiace či dokonca roky počúvali obrovské množstvo negatívnych vecí. Koľko chýb robíte, čo všetko je na vás zlé, čo všetko musíte zmeniť, že nikdy si nikoho lepšieho nenájdete, či dokonca že ste “chorá osoba”. Potrvá to dlho, kým sa vaše sebavedomie dostane do pôvodného stavu, no jedného dňa si uvedomíte, že nič z toho nebola pravda a išlo len o komplexy, ktoré niekto projektoval na vás.

#2 Nikto nepochopí, čím ste si prešli

Pochopia to jedine ľudia, ktorí si prešli presne tým istým — inak vôbec nikto. Každý vám bude hovoriť, ako ste v takomto vzťahu mohli byť, kde ste mali rozum, kde ste mali oči, alebo prečo ste nemali žiadnu sebahodnotu. Ľudia jednoducho nikdy nepochopia, aké ťažké je pretrhnúť toxickú reťaz a z takéhoto vzťahu odísť.

#3 Nie všetky vzťahy sú takéto

Je úplne prirodzené, že po takomto horore sa uzavriete do seba budete si hovoriť, že nikdy v živote už žiaden vzťah nechcete. Rovnako je úplne prirodzené, ak vás takýto vzťah dovedie až k psychológovi či dokonca k psychiatrovi — nie je to vaša chyba a nesmiete sa z toho obviňovať. Keď ale uzdravíte svoju dušu a ubolenú myseľ, zistíte, že ani zďaleka nie sú takéto všetky vzťahy a niekde tam vonku na vás už čaká niekto, kto sa k vám bude správať ako ku kráľovnej/kráľovi.

#4 Za to, čo sa stalo, nemôžete

Nie, skutočne nemôžete za to, že niekto s vami doslova vytieral dlážku. Takíto ľudia sú skúsení manipulátori a ak by sa vám podarilo spojiť s niekým, s kým chodili predtým, zistili by ste, že daná osoba prežívala presne to isté. Keď je raz niekto toxický, jednoducho je toxický a pokiaľ nevyhľadá odbornú pomoc, takým aj ostane. Za takýmto správaním sa totiž vždy skrývajú veľmi hlboké traumy (niekedy dokonca aj z detstva), ktoré sú stále nespracované.

#5 Musíte cítiť hrdosť

Áno, teraz cítite úzkosť, stres a smútok. Vedzte ale, že to jediné, čo by ste mali cítiť, je hrdosť. Nezáleží na tom, koľko vám trvalo pochopiť, že daný vzťah bol toxický, ale nakoniec ste na to prišli. Museli ste počas niekoľkých mesiacov bojovať tvrdšie, ako museli niektorí za celý svoj život.