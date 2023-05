Týchto 15+ pripomienok si prečítajte, keď budete mať pocit, že sa chcete vzdať

Uplynulé mesiace sú náročné pre každého a každý z nás občas môže mať pocit, že sa už chce vzdať, pretože ďalej už jednoducho nevládze. Keď vás nebudúce prepadnú myšlienky takéhoto druhu, prečítajte si týchto 15+ krátkych pripomienok.

Zosumarizoval ich portál Thought Catalog.

#1 Zaslúžite si dostávať rovnakú lásku, akú dávate. Každý si to zaslúži.

#2 Nie každá pozitívna zmena vyzerá na začiatku ako zmena k lepšiemu. Rast niekedy môže byť „nepríjemný“ a negatívne pocity nie vždy znamenajú to, že ste na nesprávnej ceste.

#3 Nič sa nesnažte uponáhľať. Všetko k vám príde v ten pravý čas.

#4 Je úplne v poriadku, že sú dni, kedy už ďalej jednoducho nevládzete. Je v poriadku cítiť únavu a je skvelé, že si to dokážete priznať. To ale neznamená, že sa musíte vzdať, znamená to, že potrebujete oddych.

#5 Nikdy nedovoľte druhým, aby akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovali to, ako sa cítite, a čo si o sebe myslíte.

#6 Ak to potrebujete, pripomeňte si, že práve vy ste niekoho dôvodom, pre ktorý ešte verí v dobro ľudí.

#7 Všetko sa vždy skončí dobre. A ak to zatiaľ nie je tak, ako by ste chceli, znamená to, že ešte sa to neskončilo. Vydržte.

#8 Ste presne tam, kde potrebujete byť, a kde práve teraz máte byť.

#9 Veľa vecí vám dnes určite nedáva zmysel. Skôr či neskôr do seba ale dokonale zapadnú, a vy pochopíte, prečo sa vám udiala každá jedna vec.

#10 Zvládnete toho oveľa viac, než si myslíte.

#11 Každý človek má vo vašom živote nejaký zmysel a nejakú úlohu. Svoju spriaznenú dušu nájdete vtedy, keď na to bude ten správny čas.

#12 Darí sa vám oveľa lepšie, než si myslíte.

#13 Niektorí ľudia vo vašom živote síce neostanú navždy, ale buďte im vďační za to, že aspoň na nejaký čas ho spravili oveľa krajším.

#14 Nie je hanba požiadať o pomoc, keď ju potrebujete.

#15 Dôverujte načasovaniu osudu a svojho života.

#16 Zaslúžite si pri sebe ľudí, ktorí vás nebudú súdiť. Iní vo vašom najbližšom okruhu nemajú čo hľadať.