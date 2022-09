Trápia vás útoky manipulátora či narcistu? Zastavíte ich týmto jediným slovom

Ak ste niekedy mali dočinenia s narcistom či manipulátorom, veľmi dobre viete, aké hrozné to je. Pri týchto ľuďoch nikdy nebudete vedieť, na čom ste a vaše sebavedomie zrazia na absolútne minimum. Ak však viete, s kým máte dočinenia, na odvrátenie útoku vám postačí už len jediné slovo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ktoré, popísal portál Your Tango.

Pretrhnutie puta

Pretrhnúť puto s človekom, ktorý vami manipuluje, je nesmierne ťažké. Je totiž veľmi náročné uvidieť, kým je v skutočnosti pod svojou maskou — a to predovšetkým v prípadoch, keď ide napríklad o vášho dobrého priateľa či romantického partnera.

Akonáhle si však uvedomíte, s kým máte dočinenia, spravíte prvý krok k tomu, aby ste sa mohli oslobodiť. Začiatkom je totiž práve schopnosť odvrátiť takéto verbálne útoky. Dobrou správou je, že vám na to postačí jediné slovíčko.

“Samozrejme”

Zrejme by ste čakali čokoľvek, ale slovko “samozrejme” nie. Je to ale tak a teraz si poďme vysvetliť, prečo.

Ak si pri jednaní s narcistom či manipulátorom chcete vytvoriť hranice, musíte sa začať riadiť tým najdôležitejším pravidlom — vôbec si nebrať k srdcu to, čo vám hovorí. Na to vám skvele poslúži slovíčko “samozrejme”.

Narcista sa totiž vždy bude snažiť o to, aby vyprovokoval nejakú vašu reakciu — či už to, že sa začnete hádať, začnete plakať alebo dokonca hysterický záchvat. Keď sa vás nabudúce bude snažiť “vtiahnuť do ringu”, povedzte si:

SAMOZREJME, že kritizuje môj vzhľad, snaží sa o udupanie môjho sebavedomia.

SAMOZREJME, že sa snaží zosmiešniť moje názory — myslí si, že ma tým vytočí.

SAMOZREJME, že sa ma snaží vysmiať, dúfa, že sa začnem hádať.

SAMOZREJME, že ma podpichuje, myslí si, že sa rozplačem.

SAMOZREJME, že vyťahuje minulosť, vie, ako to neznášam.

Narcistu/manipulátora tým odzbrojíte

Čarom tejto metódy je, že nič nemusíte hovoriť nahlas. Povedzte si niektorú z týchto viet len v sebe. Aj v kritickej a vypätej situácii si vďaka tomu uvedomíte, komu práve čelíte, a že problémom v danej konverzácii nie ste vy.

Vďaka “samozrejme” si v hlave potvrdíte, čo už o narcistovi viete, a nedáte mu tak žiadnu šancu na to, aby vás k niečomu vyprovokoval. Stačí teda naozaj veľmi málo.