Dokkodo: 21 pravidiel japonského životného umenia, ktoré vás naučí vyhrávať aj ako osamelý bojovník

Miyamoto Musashi bol legendárnym japonským samurajom a autorom viacerých kníh. Jednou z nich bola “Dokkodo”, kde popísal, ako objaviť svoje najsilnejšie ja a ako v živote vyhrávať, aj keď je človek sám. Kniha tak obsahuje 21 princípov, ktoré popisujú, ako musí žiť pravý bojovník mentálne, emocionálne, fyzicky i spirituálne.

Napriek tomu, že kniha je ešte z roku 1645, obsahuje pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť dodnes. Zhrnul ich portál The Minds Journal.

#1 Všetko akceptujte jednoducho také, aké to je. Nikoho z ničoho neobviňujte, sústreďte sa na riešenie problému a nie na hľadanie jeho vinníka.

#2 Vyhľadávať potešenie len pre krátkodobú radosť je veľmi krátkozraké. Namiesto hľadania potešenia, ktoré je prchavé a škodlivé (alkohol, párty a pod.) sa zapojte do činností, ktoré vám prinesú dlhodobú radosť.

#3 Nerobte rozhodnutia podložené prchavými emóciami. Niekoľkodňové pobláznenie, hnev či žiarlivosť alebo závisť — nikdy nerobte dôležité rozhodnutia, keď ich cítite.

#4 O sebe premýšľajte s ľahkosťou, o okolitom svete s hĺbkou. Vznešený bojovník sa nikdy neberie príliš vážne. Nikdy nekoná sebecky a nie je príliš zahľadený do seba, pretože vie, že by to mohlo zahmliť jeho úsudok.

#5 “Oddeľte sa” od pripútanosti a túžob, ktoré vás len limitujú. Keď sa k nim príliš pripútame, začnú nás úplne ovládať a stávame sa náchylnejší na manipuláciu či zúfalstvo. Neznamená to, že nemáme byť ambiciózni, znamená to, že na dosiahnutie svojich cieľov vynaložíte všetko úsilie, no nič sa nebudete snažiť manipulovať.

#6 Nikdy neľutujte, čo ste spravili alebo ako ste sa zachovali. V danej situácii ste to tak cítili a bolo to to najlepšie, čo ste mohli urobiť.

#7 Nikdy na nikoho nežiarlite a nikdy nikomu nezáviďte. Miesto toho si otvorene priznajte, že ľudia, na ktorých žiarlite alebo im niečo závidíte, majú niečo, čo by ste chceli — preto na tom popracujte.

#8 Nikdy sa nenechajte zarmútiť rozchodom. Japonské umenie Dokkodo upozorňuje na to, že láska bolesť nespôsobuje — to robí už spomínaná pripútanosť. Pravda je taká, že zrejme neexistuje človek, ktorý bude vo vašom živote navždy.

#9 Sťažovanie sa vám nikdy nepomôže. Tí najdrsnejší bojovníci sa nikdy nesťažujú. Postavia sa akejkoľvek výzve a vždy zvíťazia. Životom kráčajú sami, no nikdy od nich nebudete počuť, že život nie je fér. Mať syndróm obete vás naplní len cynizmom, horkosťou a frustráciou.

#10 Majte sebaúctu. V každej jednej životnej situácii vám to pomôže robiť dobré rozhodnutia a ochráni vás to.

#11 Majte otvorenú myseľ. Preferencie a očakávania môžu spôsobiť, že prehliadnete úžasné veci, ktoré sú pre vás priam ako stvorené.

#12 Neupínajte sa na žiadne konkrétne miesto. Ak vás miesto, kde žijete, frustruje, jednoducho odíďte. Žiaden človek našťastie nemá korene ako strom.

#13 Hlavnou úlohou jedla, ktoré prijímame, je dostať z neho potrebné živiny a energiu. Dajte si na ňom preto záležať a jedzte jedlo, ktoré je zdravé.

#14 Lipnutie na majetku vás môže brzdiť. Vzdajte sa vecí, ktoré vám už viac neslúžia. Vyhnite sa hromadeniu zbytočností, ale aj lipnutiu na veciach, ktoré vás brzdia v iných životných oblastiach.

#15 Nebojte sa vytŕčať z davu. Rozhodujte sa na základe svojho vlastného rozumu, nie na základe toho, čo si niekto pomyslí.

#16 Sústreďte sa na to, v čom ste najlepší. Sústredenie sa na veľa vecí je vždy takmer 100 % zárukou toho, že žiadnu z nich nespravíme dobre.

#17 Nebojte sa smrti. Aj keď to znie morbídne, mníchov i samurajov posilňuje práve to, že každý deň premýšľajú nad pominuteľnosťou života. Preto robia dobré rozhodnutia a vážia si každý jeden deň.

#18 Ako vám poslúžia všetky tie materiálne veci, keď zomriete? Nijak. Preto sa na ne tak chorobne neviažte. Žite pre lásku a radosť zo života, nie pre peniaze.

#19 Na nikoho sa nespoliehajte — len na seba a na svoje vlastné schopnosti. Spoliehať sa na čokoľvek iné vedie vo väčšine prípadov k sklamaniu.

#20 To, čo nás formuje, sú naše činy. Nikdy preto vedome nespravte nič, čo je v rozpore s vašimi morálnymi hodnotami. Spravte zo svojho charakteru svoju prioritu.

#21 Nikdy neschádzajte z cesty. Buďte odhodlaným bojovníkom a neschádzajte z nej, nech sa deje čokoľvek. Toto symbolizuje, že veríte v seba a vo svoje hodnoty.