Toto jednoduché pravidlo vám pomôže zlepšiť všetky vaše vzťahy

Možno aj vy by ste privítali zlepšenie vašich vzťahov – či už tých rodinných, priateľských alebo zlepšenie partnerského vzťahu. Veci sú niekedy oveľa jednoduchšie, než si myslíme. Toto jediné pravidlo, ktoré uverejnil portál Thought Catalog, totiž môže zlepšiť všetky vaše vzťahy súčasne.

Určite sa vám už niekedy stalo, že ste vyslovili niečo, čo ste potom trpko oľutovali – pričom ste to tak možno ani vôbec nemysleli. Nevýhodou slov však je, že sa za ne síce môžeme ospravedlniť, no to, čo raz vyslovíme, sa už nedá vziať späť.

Nie nadarmo sa hovorí, že hovoriť striebro, mlčať zlato. Určite ste si už aj vy nie raz povedali, že ste radšej mali mlčať a nemuseli ste nič povedať. A presne v tom spočíva toto jednoduché pravidlo. Ide v ňom o to, že by sme sa mali naučiť najprv premýšľať, až potom hovoriť.

Slová majú totiž neuveriteľnú moc. Samozrejme, že sú aj ľudia, ktorí si z nich nič nerobia, no sú aj takí, ktorých môžete jedinou poznámkou úplne zlomiť. Myslieť treba aj na to, že negatívne slová sú len dôkazom negatívneho života. Spôsob, akým sa vyjadrujeme, teda odzrkadľuje to, ako žijeme. A prejavom vyrovnaného života je aj to, že dokážeme odolať nutkaniu povedať niečo, čo by niekoho druhého zranilo.

Je to oveľa jednoduchšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetko, čo musíte spraviť, je často si klásť nasledovné 3 otázky:

Je môj názor vítaný, požiadal ma oň niekto?

Získam niečo tým, že ho poviem nahlas?

Ak áno, bude to stáť zato?

Tieto 3 otázky vám pomôžu uvedomiť si následky toho, čo práve chcete vysloviť. Nemôžeme ovládať to, čo hovoria ostatní, no plne pod kontrolou máme to, čo hovoríme my. A máme na výber. Buď budeme slovami ponižovať či ubližovať, alebo pomáhať a podporovať. Voľba č. 2 je v týchto dňoch vítaná asi viac, než kedykoľvek predtým.