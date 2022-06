Tu je 7 pripomienok, ktoré potrebujú počuť všetci ľudia s dobrým a citlivým srdcom

Žiť s dobrým a citlivým srdcom je niekedy naozaj náročné. Ľudia majú tendenciu využívať vás, klamať vám a zneužívať vašu dobrotu. Čím viac sa im otvoríte a čím viac dobra dáte, tým viac zla sa vám vráti. Preto vás možno poteší prečítať si týchto 7 pripomienok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Publikoval ich portál Thought Catalog.

#1 Láska vášho života vás nikdy nebude obviňovať z toho, že milujete až “príliš”. Všetku lásku, ktorú jej odovzdáte, bude prijímať otvorene a s úprimným nadšením. Bude si vážiť vašu úprimnosť a priamosť a už od začiatku pri nej budete cítiť, že konečne môžete pri niekom byť sami sebou.

#2 Vaše emócie nie sú prejavom vašej slabosti – práve naopak. Sú dôkazom vašej sily. Len tí najsilnejší ľudia dokážu o svojich pocitoch hovoriť otvorene a dokážu ich dať najavo. Predstierať či zatajovať dokáže každý. Byť úprimným a otvoreným dokáže málokto.

#3 Aj keď vás vaše jedinečné srdce často dostáva do problémov, nikdy nezabúdajte na to, koľko krásnych chvíľ vám prinieslo. Priateľstvá. Vzťahy. Zážitky. Skúsenosti. Určite za sebou máte viacero sklamaní, no rovnako tak máte určite aj vzťahy, ktoré zostanú silné po celý váš život. Nesmúťte za tým, čo ste stratili, lebo zabudnete na to, čo všetko ste získali.

#4 Buďte hrdí na svoje svedomie. Buďte radi, že vždy uprednostníte to správne riešenie pred tým jednoduchým. Nenechajte sa odradiť tým, že ľudia, ktorí to takto nerobia, majú ľahší život. Buďte na svoje statočné srdce hrdí.

#5 Je obdivuhodné, že dokážete zostať pozitívni aj po tých všetkých hrôzach, ktorými ste si museli prejsť. Aj toto je na vás také obdivuhodné.

#6 Aj keď možno radšej dávate ako prijímate, nezabúdajte, že aj vy si zaslúžite láskavosť. Ba čo viac, zaslúžite si ich ešte viac než ktokoľvek iný.

#7 Vaše srdce vám pri výbere partnera pomáha – aj keď sa niekedy môže zdať, že je prekážkou. V skutočnosti však len urýchľuje proces výberu. Niektorí ľudia nepochopia vašu dobrotu a nebudú schopní prijať ju. Takíto ľudia z vášho života veľmi skoro odídu. O to lepšie. Prenechajú totiž miesto tým, ktorí si vašu pozornosť a lásku skutočne zaslúžia.