Toto je vec, ktorá sa pri liečbe depresie podceňuje najviac. Nespravte túto chybu

Depresia je určite jedným z najnepríjemnejších psychických ochorení a postupne neničí len vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Človek by mal už pri jej prvých náznakoch navštíviť odborníka, ktorý mu naordinuje buď medikamentóznu liečbu, terapiu alebo ich kombináciu, no množstvo vecí môžeme spraviť aj my sami.

Portál Spring publikoval zaujímavú štúdiu, ktorá poukázala na dôležitosť zdravej stravy.

Tejto zaujímavej štúdii sa podarilo dokázať, že zdravá strava je pri zotavovaní sa z depresie faktorom, ktorý sa mimoriadne často podceňuje.

Ukázalo sa tiež, že najvhodnejšou je na tento účel stredomorská strava, ktorá poskytuje mozgu i telu presne tie minerály a vitamíny, ktoré pri boji s depresiou potrebujú.

Takáto strava však nepôsobí len pri liečbe už rozvinutej depresie, ale dokonca aj pri jej prevencii. Na tento účel sa zas ukázali byť najvhodnejšie potraviny ako orechy, ryby, zelenina a ovocie (zelenina a ovocie tepelne nespracované).

Ako mimoriadne prínosné sa tiež ukázalo vyhýbanie sa fast foodom, rôznym zákuskom či koláčom (v nadmernom množstve) či spracovanému mäsu.

Tieto zaujímavé zistenia vysvetľuje jeden z autorov štúdie, Dr. Vincent Balanza, nasledovne: “Naša myseľ potrebuje primeraný príjem kľúčových živín ako sú mastné kyseliny Omega-3, esenciálne aminokyseliny, vitamíny skupiny B, vitamín D a minerály ako zinok, horčík a železo.”

Dodáva pritom, že vyvážená a kvalitná strava, akou je stredomorská, toto všetko poskytuje. Ak však máte pocit, že vyššie spomínaných živín a minerálov máte v strave málo, pokojne ich môžete doplniť kvalitnými výživovými doplnkami.

Dr. Balanzá tiež dopĺňa, že spomínaná stredomorská strava je spojená aj s s nižším rizikom kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a kognitívnych porúch.

Určite sa preto nebojte zaradiť do svojho jedálnička viac zeleniny a ovocia, morské plody, celozrnné potraviny, chudé mäso, orechy či strukoviny. Môžete vám to len prospieť.