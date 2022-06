Toto je tá najväčšia chyba, akú ľudia robia, keď sú single

Odpoveď na túto otázku je ale často veľmi jednoduchá — množstvo z nich sa totiž dopúšťa jednej a tej istej chyby. Ak ste momentálne takisto single, no ste v období, kedy sa snažíte o nájdenie si nejakého vzťahu, možno vám nasledovné riadky pomôžu.

Chybu, ktorej sa dopúšťa množstvo single ľudí, popísal portál Your Tango. Ten hovorí o tom, že ak si niekto hľadá vzťah, často sa správa neprirodzene a v prítomnosti potenciálnych partnerov neukazuje svoju pravú tvár — predstiera totiž, že je osobou, ktorou by len chcel byť.

Toto ale absolútne znemožňuje budovanie akéhokoľvek vzťahu. Ten totiž musí byť postavený na pevných základoch, akými sú úprimnosť či otvorenosť. Ak predstierame, že sme niekým iným, pravda vyjde vždy aj tak na povrch.

Je teda úplne zbytočné predstierať, že máte rovnaké záujmy ako niekto, koho by ste radi zaujali — keď by totiž náhodou aj došlo k tomu, že by ste boli vo vzťahu, už hneď v jeho začiatkoch by sa došlo na to, že ste to nemysleli úprimne.

Toto ale, samozrejme, platí aj naopak. Funguje to totiž aj aj z opačného konca, a to vtedy, keď ľudia presvedčia samých seba, že ich potenciálny partner im vlastne vyhovuje, aj keď nemá rovnaké záujmy.

Pre lepšie pochopenie si uveďme jeden príklad. Predstavte si, že vašou prioritou je zdravý životný štýl. Nielenže sa zdravo stravujete, ale niekoľkokrát do týždňa si idete aj zacvičiť a víkendy venujete napríklad cyklotúram.

Ak sa vám niekto zapáči, je ľahké prepadnúť predstave, že vám nevadí, že váš partner jedáva vo fast foodoch a vôbec nešportuje. Takýto prvotný záujem ale potrvá len niekoľko dní, maximálne týždňov, je preto zbytočné, aby ste klamali sami sebe.

Je jednoducho dôležité, aby ste mali so svojou budúcou polovičkou rovnaké záujmy — a nepomôže vám, ani keď to budete predstierať, ale rovnako ani keď sa budete tváriť, že ich absencia vám nebude prekážať.

Oplatí sa preto počkať si na niekoho, s kým do seba zapadnete ako dieliky puzzle — niekoho, pred kým sa nebudete musieť na nič hrať, a všetko pre vás bude úplne prirodzené.