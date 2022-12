Toto je 8 pripomenutí pre ľudí, ktorí budú cez sviatky single

Vianoce sú sviatkami, ktoré chce každý z nás tráviť s ľuďmi, ktorí sú jeho srdcu najbližší. Nie každému je však dopriate tráviť Vianoce po boku svojej milovanej polovičky. Budete tento rok aj vy single a neviete sa s tým vyrovnať?

Nevešajte hlavu, nie ste sami a hlavne – nedeje sa nič hrozné. Možno vám pomôže týchto 8 pripomienok, ktoré spísal portál Thought Catalog.

#1 Vianoce sú o tom, aby ste ich trávili so svojimi najmilovanejšími. Nikde nie je napísané, že to musí byť práve váš partner. Pokojne to môže byť aj vaša rodina, vaši priatelia, kolegovia či hoci aj vaše zvieratká. Pokiaľ máte niekoho, koho milujete a kto miluje vás, máte viac šťastia, ako si možno momentálne myslíte.

#2 Pokiaľ vám nevadí, že ste single, nemá to prečo vadiť ani vašim príbuzným. Samozrejme, že ich otázky sú nepríjemné a pília vám nervy, no nikomu nedovoľte, aby spochybňoval vašu istotu. Na ich názore nezáleží, záleží len na tom, čo cítite.

#3 Je v poriadku cítiť sa skleslo. Nech ste akokoľvek silná osobnosť, z času na čas sa môžete cítiť osamelo a nie je na tom nič zlé. Možno dokonca budete trochu žiarliť na svojich bratrancov, ktorí sú čerstvo zaľúbení, alebo na starých rodičov, ktorí sú spolu už celú večnosť. Je to v poriadku. Je úplne normálne túžiť po vzťahu. Musíte však byť trpezliví.

#4 Vianočné filmy o láske nie sú skutočné. Samozrejme, že nejaká minimálna šanca, že sa vám prihodí niečo podobné, existuje, avšak buďme realisti. Život je jednoducho život a nie romantický film. Čím viac prehnané očakávania budete mať, tým viac sa budete trápiť.

#5 Nepotrebujete vzťah na to, aby ste si sviatky užili. Stále si môžete hoci aj sami vyraziť na vianočné trhy, spraviť si nádhernú vianočnú výzdobu, popíjať vaječný likér či spievať koledy s rodinou alebo s priateľmi. Užite si tieto predsviatočné dni naplno.

#6 Tieto sviatky sú tak trochu smutné pre každého. Nielen pre vás. Takmer každý z nás už totiž niekoho stratil – či už lásku, rodiča, starého rodiča, priateľa, súrodenca – kohokoľvek. A asi niet človeka, ktorý by si na to práve počas Vianoc nespomenul. Ďakujme však za tých, ktorých pri sebe máme.

#7 Za jeden rok sa môže zmeniť VŠETKO. A nielen za jeden rok, aj za jediný deň. Za jedinú hodinu. A dokonca aj za jedinú minútu. Je preto možné, že už budúce Vianoce budete tráviť s láskou vášho života. Stačí, keď tomu budete veriť, a keď nebudete strácať nádej.