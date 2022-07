Toto je 7 pravidiel, ktoré vo vzťahu dodržiavajú ženy s vysokými štandardmi

Žena, ktorá pozná svoju hodnotu, sa nikdy neuspokojí s priemerným vzťahom. Vie, že je tým najlepším, čo môže muža stretnúť, no rovnako to najlepšie chce dostávať aj ona. Preto vo vzťahu nikdy neupustí z týchto 7 pravidiel.

Popísal ich portál Collective.

#1 Nikdy nezostáva vo vzťahu, ktorý nefunguje. Nie je ako mnoho žien, ktoré budú zotrvávať v mŕtvom vzťahu len preto, že nemajú žiadnu sebahodnotu, a nechcú byť samé. Akonáhle vzťah nefunguje, idú tam, kde budú milované, a kde si ich bude partner vážiť.

#2 Nepredstierajú, že všetko je v poriadku, keď nie je. Ženy s nízkymi (alebo žiadnymi) štandardmi majú vo zvyku predstierať, že v ich vzťahu je všetko v poriadku, aj keď sa už potopil ako Titanic. Toto ale žena s vysokými štandardmi nikdy neurobí — problémy dokáže vidieť, pomenovať, a so vztýčenou hlavou odísť.

#3 Vie, že vzťah nedefinuje jej hodnotu. Ak sa nachádza v šťastnom vzťahu, veľmi si to váži, no vie, že nie je nič na tom byť single a nie je to nič, čo by znižovalo jej hodnotu.

#4 Nedovolí, aby sa k nej partner správal s disrešpektom. Samozrejme, že v každom vzťahu niekedy dôjde k hádke, je ale rozdiel medzi otvorenou komunikáciou, ktorej výsledkom je riešenie nejakého problému, alebo úplným ponižovaním.

#5 Vzťah nikdy nebude celým jej životom. Nech miluje akéhokoľvek muža aj celým svojím srdcom, vie, že život má množstvo ďalších aspektov. To ju robí ženou, ktorá je síce milujúca, avšak naďalej sa cíti slobodne a samostatne.

#6 Nikdy sa nezmení len preto, aby sa niekomu zapáčila. Ak nejakému mužovi nevyhovuje taká, akou je, jednoducho do takéhoto vzťahu nepôjde.

#7 Nikdy nebude nikoho prosiť, aby ju miloval. Akonáhle ju raz muž oklame alebo dokonca podvedie, nikdy sa neponíži tak, aby v takomto vzťahu zotrvala a tým sa prosila o lásku. Žena s vysokými štandardmi vie, kým je, a aká je jej hodnota.