Toto je 6 varovných signálov, že nejaký manipulátor si z vás chce spraviť novú obeť

Pokiaľ je manipulátor naozaj skúsený a vie, čo robí, ubrániť sa mu síce nie je nemožné, ale je to poriadne náročné – hlavne ak ide o niekoho, kto je vám naozaj blízky a odmietate si pripustiť, že táto osoba s vami nemá čisté úmysly. Ako teda spoznať, že niekto vami manipuluje?

Šesť najvýznamnejších varovných signálov popísal portál I Heart Intelligence.

#1 Prestávate byť sami sebou

Každý jeden manipulátor netúži po nič inom než po tom, aby ste stratili svoju vlastnú identitu. Len tak totiž docieli, že sa mu úplne podriadite a stanete sa jeho submisívnou obeťou. V dôsledku toho preto môžete začať pociťovať, že strácate kontakt so samým sebou.

#2 Máte výkyvy nálad

Naše telo vie veľakrát viac ako naša myseľ, ktorá občas niektoré veci či signály zámerne prehliada. Ak sa vami niekto snaží manipulovať, na podvedomej úrovni sa tomu, prirodzene, bránite, a tak sa môžete často stretnúť s častými výkyvmi nálad, ktoré si ale racionálne nedokážete vysvetliť.

#3 Prestávate počúvať svoju intuíciu

Naša intuícia nám NIKDY neklame a ak ste s niekým, kto má s vami nečestné úmysly, celkom určite to budete cítiť. Problémom je, že si to nebudete chcieť priznať a tak samých seba presvedčíte o tom, že vaša intuícia vám klame a jednoducho ju prestanete počúvať. Až neskôr si potom uvedomíte, akú chybu ste spravili.

#4 Neustále okolo danej osoby chodíte po špičkách

Celý svoj život podriaďujete jej a nech ide spraviť čokoľvek, nezaujíma vás nič iné ako to, ako to dotyčná osoba zoberie, či sa náhodou neurazí a podobne. V tomto štádiu je to už ale jasný dôkaz toho, že ste boli úspešne zmanipulovaní.

#5 Neustále sa cítite ponížene

Manipulátor spraví všetko preto, aby vám dal pocítiť, že ako osoba nemáte žiadnu hodnotu, a všetko je na vás vlastne zlé – to on je ten jediný, kto je ochotný všetko akceptovať. Akonáhle tomu uveríte, neustále sa budete cítiť ponížene či dokonca zahanbene a budete si myslieť, že ako človek naozaj vo všetkom zlyhávate.

#6 Myslíte si, že chyba je vo vás

Najväčším problémom je, že obete manipulátorov im bezhranične veria a tak uveria aj tomu, že vo vzťahu sú tým problémom vlastne oni. Títo ľudia vás totiž svojimi premyslenými taktikami presvedčia o tom, že to oni sú tí bezchybní, a za všetko zlo sveta vlastne môžete vy.