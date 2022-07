Toto je 5 znamení, že ako človek rastiete — aj keď to tak na prvý pohľad možno nevyzerá

Čo si pod pojmom “posúvať sa ďalej” predstavíte vy? Ľudia si totiž veľakrát predstavia len samotný výsledok tejto cesty, ale zabúdajú si pritom všímať a byť vďační za tie drobné kroky, ktoré k tomu viedli. Aj preto sa často stáva, že ako človek rastiete — aj napriek tomu, že si to nemyslíte.

Portál Thought Catalog popísal 5 znamení, podľa ktorých zistíte, že sa to deje aj vám.

#1 Hodili ste za hlavu nejaký svoj starý sen

Pre obdobie osobnostného rastu je charakteristické aj to, že jednoducho “prerastieme” svoje staré sny. Prejaví sa to tak, že jedného dňa si uvedomíte, že niečo, po čom ste túžili, už vlastne vôbec nechcete — pretože mierite oveľa vyššie. A tak je to úplne v poriadku.

#2 Už sa nekĺžete po povrchu

Život už vnímate z oveľa väčšej hĺbky. Samozrejme, že stále chcete aj vyzerať dobre, ale chcete sa aj cítiť dobre. Už vám viac nezáleží na uznaní druhých, pretože viete, že najdôležitejšia je sebaláska. Už viac nechcete prežiť “cool” víkend ale víkend, počas ktorého si naozaj dobre oddýchnete. Veci sa jednoducho zmenili.

#3 Vidíte, aké chyby ste v minulosti urobili

Hovorí sa, že len tí najomylnejší ľudia si myslia, že sú neomylní, a je to skutočne pravda. Rozumní a inteligentní ľudia vedia, že robia chyby, a nerobí im problém priznať si ich. Práve to ich totiž posúva ďalej. Ak teda neprehliadate chyby, akých ste sa niekedy dopustili, je to veľmi dobré znamenie.

#4 Okruh vašich blízkych sa radikálne zmenil

Toto je jedným z najjasnejších znakov toho, že ste prehodnotili svoje životné priority, a posúvate sa ďalej. Vaši starí známi vám zrejme hovoria, že ste sa “zmenili”, nevidia ale, že vy ste sa posunuli, zatiaľ čo oni zostali stáť na mieste — preto váš vzťah ďalej nefungoval, a vy ste sa radšej vzdialili. Nie je v tom však nič osobné, cítite ale, že je lepšie byť sám (v ideálnom prípade si nájsť nových, rovnocenných priateľov) než v spoločnosti, ktorá vám viac berie ako dáva.

#5 Ponárate sa do hlbín svojej mysle a duše

Súvisí to s druhým bodom — teda s tým, že život pre vás už nie je len o plytkom kĺzaní sa po povrchu. Robíte všetko preto, aby ste svojej mysli i duši poskytli kvalitnú “stravu” v podobe neustále podnecujúcich myšlienok, rozhovorov, kníh a podobne.