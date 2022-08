Toto je 5 vecí, na ktorých nebude o 5 rokov už vôbec záležať

Určite sa vám už neraz stalo, že ste si povedali, že nad niečím ste sa stresovali úplne zbytočne, pretože nakoniec sa to buď ani nestalo, alebo na tom vôbec nezáležalo. Pravda je však taká, že takto o 5 rokov nebude záležať na možno 90 % vecí, ktoré vás aktuálne stresujú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Okrem iných sú to napríklad aj tieto.

#1 Čo si o vás myslia druhí ľudia. Ľudia vo vašom okruhu sa menia a takto o 5 rokov budete mať s najväčšou pravdepodobnosťou nových kolegov, nových priateľov, nových obchodných partnerov či dokonca iného životného partnera. Je preto úplne bezpredmetné, čo si o vás myslí niekto, kto je vo vašom živote len dočasne.

#2 Lajky či počet followerov. Žijeme vo svete sociálnych sietí a ľudí vie stále zamrzieť, keď na nejakej fotografii či inom poste nezískajú toľko lajkov, koľko si žiadali. V skutočnosti ale ide o vec, na ktorej absolútne nezáleží už teraz, nieto ešte o 5 rokov, kedy už zrejme budú existovať úplne nové sociálne siete.

#3 Či ste mali v nejakej hádke pravdu alebo nie. Je prirodzené, že sa dokážeme vytočiť, keď nás niekto presviedča o svojej pravde, keď je na míle vzdialená od toho, čo si myslíme alebo čo vieme my. Spočiatku je náročné nechať to tak, ale pri ďalšom z takýchto “konfliktov” si naozaj skúste povedať, že vôbec nemusíte zvíťaziť v každej slovnej prestrelke, na ktorú sa čoskoro aj tak zabudne. Pokoj na duši je veľakrát oveľa dôležitejší.

#4 Šťastie iných ľudí. Veľa ľudí (možno väčšina) nekoná tak, aby boli šťastní oni, ale aby boli šťastní všetci ostatní. Nechcú nikoho zraniť a tak si nejdú za svojimi snami — a nakoniec — je to mimoriadne komfortné. Ak ale nenasledujete svoje šťastie, budete si to vyčítať po celý život, zatiaľ čo dané osoby vám skôr či neskôr odpustia. Vy by ste si to ale neodpustili nikdy.

#5 Že ste niekomu povedali “nie”. Z odmietania druhých máme doslova fóbiu a na úkor vlastného času a vlastnej nálady sa neustále snažíme vyhovieť druhým. Naučte sa ale hovoriť nie tam, kde je to naozaj dôležité a uvidíte, koľko času, priestoru a energie budete zrazu môcť vložiť do tých životných oblastí, na ktorých naozaj záleží. Jedno “nie” nikoho nezabije, vás ale môže neustále prikyvovanie druhým obrať o veľa.