Tu je vysvetlenie, prečo sa tie najhoršie veci zvyčajne dejú tým najlepším ľuďom

Možno ste už niekedy nadobudli pocit, že čím lepší sa snažíte byť, tým viac zla sa vám v živote dostáva. Ak ste sa už niekedy zamýšľali nad tým, prečo to tak je, nie ste sami. Možno vám ale pomôžu nasledovné riadky. Zamyslel sa nad tým totiž aj portál Thought Catalog.

Každý človek na tomto svete je niekedy vystavený zlu, nespravodlivosti či trpkosti. Keď sa niečo takéto stane, možno aj vaše okolie si pomyslí: “Prečo sa to stalo práve jej/jemu? Veď je to taký dobrý človek!” Naopak, keď sa to stane niekomu “zlému”, rýchle to uzavrieme tým, že je to jednoducho karma.

Žijeme ale vo svete, kde sa rovnako zlé veci dejú každému. Aj tým dobrým, aj tým zlým. Možno sa vám to zdá byť neférové, no je to proste tak, a nikto z nás s tým nič neurobí.

Byť dobrým totiž nestačí na to, aby sa nám v živote nediali zlé veci. Dobrými by sme ale nemali byť z vypočítavosti – pretože chceme, aby sa nám dobro aj vracalo. Spraviť rozhodnutie byť dobrým človekom by sme mali spraviť preto, že v dobro ešte stále veríme.

Byť dobrým človekom by sme mali byť pre ten pocit vo svojom vnútri.

Chybným vnímaním je aj to, že zlé veci často vnímame ako “trest”, aj keď nie každá zlá vec, ktorá sa nám stane, ním je. Niekedy je to práveže dar, ktorý je spočiatku ťažké spracovať, no na konci dňa si uvedomíme, že to bola jedna z najcennejších životných lekcií, aké sme kedy dostali.

Niekedy ale tiež ide o skúšku. O skúšku toho, či vydržíte byť dobrým človekom aj vtedy, keď sa vám dejú zlé veci.

Život totiž nie je čierno-biely. Byť dobrým človekom nás neuchráni pred vážnou chorobou, pred hádkami, pred finančnými problémami či pred neverou. Keby to bolo také jednoduché, rozhodnutie “byť dobrý človek” by urobil každý.

Takto to ale nefunguje. To rozhodnutie robíte len pre seba. Preto, aby ste si každý večer do postele líhali s čistým svedomím, a aby ste sa na seba ráno dokázali pozrieť v zrkadle.

A to je predsa pocit na nezaplatenie.