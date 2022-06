Toto je 5 toxických zlozvykov, ktoré robia depresiu ešte viac neznesiteľnou

Depresia je veľmi vážnym ochorením, ktoré je neznesiteľné už len samo o sebe. Faktom ale je, že ľudia, ktorí jej podľahnú, si ju často sami ešte viac zhoršujú rôznymi toxickými zlozvykmi. Či už depresiou trpíte vy alebo niekto z vašich blízkych, vedieť, o ktoré ide, sa vám určite zíde.

Viac o tom napísal portál The Minds Jourlnal.

#1 Vyhýbanie sa dennému svetlu

Ak sa človek necíti dobre, je prirodzené, že je preňho zaťažkávajúce hoci len vstať z postele alebo sa najesť, nieto ešte ísť na prechádzku, avšak je vedecky dokázané, že nedostatok slnečných lúčov depresiu len zhoršuje. Na to, aby sa naša nálada zlepšila, je vitamín D jednoducho nevyhnutný. Ak sa vám aktuálne naozaj nedá, skúste vyjsť na 10 minút aspoň na balkón — aj malý krok k zmene je krok.

#2 Nepravidelný spánkový režim

Počas depresie môže prísť k dvom možným scenárom. Buď nebudete vedieť spať vôbec, alebo budete v stave, kedy by ste dokázali prespať aj celé dni. Akokoľvek však ide o príznak, ktorý narúša celý váš spánkový režim, depresia sa tak ešte viac zhoršuje a začarovaný kruh sa uzatvára. Aspoň nejakou pomocou môže byť napríklad regulácia príjmu kofeínu, užívanie melatonínu či vytvorenie si nejakej obľúbenej rannej rutiny, na ktorú sa budete tešiť a prinúti vás vstať z postele.

#3 Vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi

Je úplne bežné, že ľudia bojujúci s depresiou sa izolujú aj od svojich najbližších a úplne sa začnú vyhýbať akejkoľvek sociálnej interakcii. Majú totiž pocit, že pre iných sú len záťažou a problémom navyše. Takáto dobrovoľná izolácia je ale tiež jedným z dôvodov, prečo sa depresia zhoršuje. Ak práve naozaj nemáte chuť alebo silu na osobný kontakt, vyskúšajte aspoň napísať či zavolať niekomu, kto je vám naozaj blízky.

#4 Jedenie nezdravého jedla

Áno, v čase, kedy človeka zviera toto ochorenie je prirodzené, že jedlo je tým posledným, čo rieši. Často si ale neuvedomujeme, aký obrovský vplyv má prijatá strava nielen na naše telo, ale aj na našu myseľ. Pri depresii je bežné, že ľudia majú prehnanú chuť na potraviny s vysokým obsahom cukru či nezdravých tukov, ak ale siahnete po niečom zdravšom, zmenu pocítite prakticky okamžite.

#5 Ignorovanie osobnej hygieny

Pre ľudí trpiacich depresiou je veľmi časté aj zanedbávanie starostlivosti nielen o seba, ale aj o celú domácnosť. Opäť to však má devastačný efekt a človeka to ešte viac dostáva do bludného kruhu. Každý empatický človek pochopí, že nezvládnete spraviť všetko naraz, ale skúste si jednotlivé úkony rozdeliť na drobné krôčiky a rozdeľte si ich na jednotlivé dni.