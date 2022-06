Toto je 7 životných strastí, ktoré musíte prekonať, aby ste sa stali vašou najlepšou verziou

Aj keď všetky životné prekážky, ktoré nám bránia v dosiahnutí našich cieľov môžu vyzerať ako nejaké “vonkajšie sprisahanie”, pravda je taká, že väčšinou ide o problémy, ktoré nosíme v sebe. Vo väčšine prípadov sú to nejaké naše vnútorné presvedčenia alebo spomienky, ktoré nás brzdia a doslova “väznia”.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zbavíte sa ich len tak, že ich dokážete správne pomenovať. Tie najčastejšie z nich popísal portál Lifehack.

#1 Ste perfekcionistom

Perfekcionizmus síce vo svojej podstate nie je zlý, nakoľko je dôkazom toho, že na tom, na čom pracujete, vám záleží. Sami ale vo svojom vnútri cítite, že ide o vlastnosť, ktorá vás skôr brzdí, a nič vám neprináša. Ľudia nechcú dokonalosť, ale výsledky. A tie dosiahnete aj bez toho, aby ste všetko x-krát prehodnocovali.

#2 Bojíte sa urobiť prvý krok

Robiť unáhlené rozhodnutia samozrejme nie je žiadnym riešením, avšak neustále čakať “na potom” tiež nie je žiadnym riešením. Ľudia, ktorí nedokážu urobiť prvý krok, budú neustále stagnovať a stáť na mieste. A to predsa nechcete.

#3 Neviete, čo chcete

Vydať sa na cestu, ktorá nemá cieľ síce môže byť dobrodružstvo, no ďaleko sa zrejme nedostanete. Keď neviete, čo chcete, budete sa točiť v bludnom kruhu. Nepotrebujete plán vypracovaný na 110 %, potrebujete len vedieť, kam sa chcete dostať. Ostatné už doriešite cestou.

#4 Porovnávate sa s druhými

Ľudia vám stále ukážu len tie časti svojho života, ktoré chcú – takže uvidíte len dobré. Ich trápenia, zlyhania či obavy pre vás ostanú skryté. To ale buduje ilúziu dokonalosti, a tak možno máte potrebu neustále sa s niekým porovnávať. Keďže ale nevidíte skutočnosť, je to úplne zbytočné, a navyše – nepotrebujete byť lepší ako niekto iný. Potrebujete byť lepší, ako ste boli včera.

#5 Chýba vám sebaláska

Ide o vec, na ktorú zabúda množstvo ľudí. Keď ale nedávate dostatok lásky sami sebe, nemôžete čakať, že sa vám bude v živote dariť. Dávajte si preto pozor na svoje vlastné myšlienky a tiež sa snažte o to, aby ste sa sami k sebe správali naozaj pekne – so všetkou úctou a láskou.

#6 Nemáte jasne stanovené hranice

Pokiaľ si svoje hranice nestanovíte naozaj jasne a presne, ľudia ich budú neustále prekračovať a budú vás využívať, čo pôjde na úkor nielen vášho času, ale predovšetkým vašej energie. Stanovte si preto jasné hranice, cez ktoré nikoho nepustíte.

#7 Máte zlú definíciu úspechu

V neposlednom rade prehodnoťte aj to, ako máte definovaný úspech. Sú vaše očakávania realistické a splniteľné? Ak nie, môže vás to dlhodobo ubíjať a demotivovať. Je skvelé mať veľké ciele a veľké očakávania, vždy by sa ale mali stretnúť s realitou.