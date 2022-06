Toto je 5 smutných dôvodov, pre ktoré majú niektorí muži fóbiu z alfa žien

Každý muž vám v bežnej konverzácii povie, že by túžil po alfa žene – teda po žene, ktorá bude atraktívna, úspešná, sebavedomá a samostatná. Faktom ale je, že to nie je tak celkom pravda – množstvo mužov totiž s takouto ženou nevydrží byť vo vzťahu ani niekoľko týždňov. Má to ale hneď niekoľko psychologických vysvetlení.

Bližšie ich popísal portál Your Tango.

#1 Muž potrebuje byť ten silnejší

Je absolútne prirodzené, že aj muž je “len” ľudskou bytosťou. Aj on môže mať zlý deň, aj on môže byť chorý, aj on môže mať finančné problémy, aj on môže byť unavený. Je to absolútne prirodzené. Problémom ale je, že množstvo mužov si myslí, že to normálne nie je, A tak, keď pri sebe majú ženu, ktorá je dostatočne inteligentná a empatická na to, aby tomu rozumela, môžu mať pocit, že zámerne poukazuje na ich slabosti.

#2 Nemajú radi ženské sebavedomie

Niektorí muži sú, žiaľ, zvyknutí na to, že hovoriť žene pravdu nie je nič pre nich. Ak preto natrafia na sebavedomú alfa ženu, ktorá dáva vo svojom živote priestor len trvácnemu a vážnemu vzťahu, môžu mať mylný pocit, že ich takáto žena chce “mať pod kontrolou”.

#3 Alfa ženu berú ako konkurenciu

Vzťah by nemal byť žiadnym súbojom, napriek tomu je ale stále množstvo mužov, ktorí žijú vo svete, v ktorom žena nemôže byť úspešnejšia ako muž a ani nesmie viac zarábať. Považujú to totiž za ponižujúce – prehliadajúc pritom, že pre alfa ženu ich peniaze nemajú žiadnu hodnotu, chcú totiž oveľa viac. Lásku, lojalitu a vernosť.

#4 Alfa ženy ich podnecujú k vyššiemu výkonu

Povedzme si to úprimne – niektorí ľudia sú jednoducho neuveriteľne leniví a pohodlní. Ak takýto muž natrafí na alfa ženu, ktorá v práci dosahuje jeden úspech za druhým, bude mať pocit, že je ňou “hnaní” a neustále potrebuje dosahovať vyššie a vyššie výkony. Keď ale odmieta vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, príjemné to preňho určite nebude.

#5 Objavuje pri nej svoje vlastné neistoty

Ak sa nesebavedomý muž ocitne v prítomnosti alfa ženy, cíti sa byť doslova dotknutý tým, v čom všetkom je lepšia. Na povrch vtedy vyplávajú všetky jeho neistoty a komplexy a pri danej žene sa začne cítiť veľmi nekomfortne – určite si preto nedokáže predstaviť, že by s ňou bol vo vzťahu.