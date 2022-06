Toto je 5 mocných životných lekcií, ktoré človeka naučí iba depresia

Depresia dokáže človeka veľmi zmeniť. Nikto si totiž nesiahne na svoje dno tak, ako práve ľudia, ktorí si ňou museli prejsť. Napriek tomu sa ale väčšina z nich dokáže postaviť späť na nahy a stávajú sa z nich tí najsilnejší jedinci celej spoločnosti.

Je to aj preto, že depresia ich naučila týchto 5 životných lekcií. Popísal ich portál Learning Mind.

#1 Je v poriadku, keď vám ľudia nerozumejú

Človek trpiaci depresiou zostáva veľakrát úplne sám. Niektorí ľudia ho opustia ihneď, ako sa problémy prejavia, niektorí až po čase, a len tí šťastnejší jedinci majú to šťastie, že pri nich zostanú aspoň tí najbližší. V tomto období vám nebude nikto rozumieť, a je úplne v poriadku, keď je to tak aj v živote. Nežijete ho totiž pre iných.

#2 Je to o malých víťazstvách

Nejde len o nejaké životné obdobie, ktoré prejde, ide o ochorenie, ktoré je potrebné liečiť. Nespraví sa to ale samé. Okrem odbornej pomoci sa budete musieť každý jeden deň prekonávať — napríklad už len keď sa prinútite ísť si počas slnečného dňa sadnúť na lavičku, je to výhra. A proces liečenia je presne o týchto drobných víťazstvách. Presne ako život.

#3 Musíme si vážiť aj maličkosti

Keď sa niekomu podarí vyliečiť z depresie, na svet sa už nikdy nebude pozerať rovnakými očami ako predtým. Zrazu si bude vážiť všetko oveľa viac — už totiž bude vedieť, že ráno vstať, s chuťou si vypiť kávu a ísť do práce nie je vôbec samozrejmosť.

#4 Odpúšťame kvôli sebe

Veľa ľudí hovorí, že niekomu by nedokázali nikdy odpustiť, pretože daná osoba si to nezaslúži. Pravda je ale taká, že neodpúšťame kvôli druhým, ale kvôli sebe. My si to zaslúžime. A presne toto ľudia trpiaci depresiou veľmi rýchlo pochopia. Emócie ako hnev či dokonca nenávisť sú totiž cestou do pekla.

#5 Negatívne myšlienky nezmiznú nikdy

Tvrdiť opak by bolo toxické. Dôležité je ale naučiť sa s nimi pracovať a správne s nimi zaobchádzať vždy, keď prídu. Skvele vám môže pomôcť napríklad meditácia, ale aj opakovanie pozitívnych afirmácií, ktoré pri sebe môžete nosiť napríklad v zápisníku či v mobile.