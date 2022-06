Tiež musíte spať s jednou nohou vystrčenou spod paplóna? Tu je vysvetlenie

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste v noci nedokázali zaspať, no akonáhle ste si aspoň jednu nohu vystrčili spod paplóna, podarilo sa vám to takmer okamžite. Tento trik pozná mnoho ľudí, a to je dôvodom, prečo už ani inak zaspať nevedia.

Portál Brightside vysvetlil, prečo to funguje tak rýchlo a spoľahlivo.

Odokrytá noha je “chladiacim mechanizmom”

Experti na spánok hovoria o tom, že v našich chodidlách sa nachádza veľa väzieb medzi tepnami a žilami, vďaka čomu sa táto oblasť chladí oveľa rýchlejšie, ako ktorákoľvek iná časť tela. Na chodidlách okrem toho nemáme žiadne ochlpenie, takže vyrovnávanie teploty prebieha úplne bez problémov po celú noc.

Vystrčená noha vám pomôže zaspať rýchlejšie

Aby sme mohli pohodlne zaspať, teplota nášho tela by mala klesnúť o 1-2 stupne. To je dôvodom, prečo sa nám spí v letných horúčavách tak ťažko a zle – telo vtedy s vysokou teplotou doslova bojuje. Ideálnym riešením je preto svoje telo ochladiť – ideálne vystrčením oboch chodidiel. Čím skôr sa vaše telo ochladí, tým skôr si budete môcť užívať ríšu snov.

Je to najpohodlnejšia poloha na spanie

Najideálnejšie by bolo samozrejme aspoň v lete spať bez prikrývky, no to väčšina z nás nedokáže. Poloha s jednou nohou vystrčenou je preto skvelým kompromisom – budete mať pocit, že vaše telo je v teple, no vďaka “chladeniu” cez chodidlo sa bude vaša teplota po celú noc regulovať tak, aby ste mohli spať nerušeným a pokojným spánkom.